【にんべん】鰹だしをきかせた「ひとくち煉羊羹」新発売/ 『榮太樓總本鋪』とコラボ、“絶妙な” だし×あんこ

にんべんは4月1日、榮太樓總本鋪とのコラボ商品「ひとくち煉羊羹 鰹だし」を、同社が手がけるショップ「にんべん 日本橋本店」限定で発売する。

「金色(こんじき)の鰹だし」を小豆羊羹に練り込んだ商品で、豊かなだしが小豆の甘さを引き立て、新しい味わいが楽しめるとしている。手軽に食べられる一口サイズで、価格は税込237円。

にんべんの開発担当者によると、「だしをきかせた名物菓子を作りたい」という思いから、榮太樓總本鋪に声をかけて取り組みを始めたという。

いくつか候補が上がる中、榮太樓總本鋪のあんこを使用した「日本橋だし場 本店」の冬季メニュー「だしぜんざい」が、毎年好評な点に着目。“実は相性が良い”鰹だしとあんこを組み合わせた、オリジナル羊羹の開発に至った。

【すべての画像を見る(6点)】にんべん×榮太樓總本鋪「ひとくち煉羊羹 鰹だし」、「金色の鰹だし」など

〈鰹だしの香りとうま味、小豆本来の甘みを生かした商品〉

◆「ひとくち煉羊羹 鰹だし」税込237円

本枯鰹節･しいたけ･昆布を用いた顆粒タイプの「金色の鰹だし」を、小豆羊羹に練り込んだ。溶けやすいだしで、羊羹を口に含むと鰹だしの豊かな香りがふわりと広がり、小豆本来の甘さを引き立てる。

開発にあたっては、だしのきかせ方が難しかったとし、試作を重ねて完成させた。だしのうま味と控えめな甘さを絶妙なバランスで組み合わせ、甘すぎず軽やかで、大人が楽しめる味わいの和菓子に仕上げた。

〈販売概要〉

販売店舗:「にんべん 日本橋本店」

店舗所在地: 東京都中央区日本橋室町2‐2‐1COREDO室町1･1階

■にんべん公式･店舗情報「日本橋本店」