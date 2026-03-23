マトメージュとエスターバニーの世界観♡話題の新ムービー登場

まとめ髪スタイリングでおなじみの「マトメージュ」から、今話題のキャラクター「エスターバニー」とのスペシャルコラボムービーが登場♡自分らしい“かわいい”を見つける瞬間を描いた、心ときめくストーリーに注目です。日常の中で輝く自分を大切にしたくなる、そんな前向きなメッセージが詰まった映像をぜひチェックしてみてください♪

“かわいい”が広がる世界観

今回公開されたブランドムービーのテーマは「EVERY DAY with LOVE♡」。鏡の前でスタイリングを楽しむエスターバニーが、自分らしいかわいさに気づき、外の世界へ飛び出していく姿が描かれています。

雲の上をふわふわと漂うような演出で、ドキドキやワクワクといった感情を表現。日常のヘアセットが、自分を好きになる大切な時間であることをやさしく教えてくれる、心温まるストーリーです。

ululis×トイ・ストーリー限定♡アホ毛を整える可愛いスティック

人気キャラとの注目コラボ

「エスターバニー」は、韓国系アメリカ人のEsther Kim氏が手がけた人気キャラクター。ポップでガーリーな世界観と、多様な文化を背景にした独特のデザインで、Z世代を中心に支持を集めています。

今回のコラボでは、マトメージュのために描きおろされた特別な映像を公開。SNSやブランドサイトで視聴できるため、いつでもその世界観に触れることができます。

マトメージュシリーズ詳細

マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー／スーパーホールド



価格：693円

ナチュラル仕上げとしっかりキープの2タイプ。無香料で使いやすく、あほ毛やおくれ毛も自然に整えます。

容量：13g

マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー ホワイトフローラルブーケの香り



価格：803円

透明感のあるホワイトフローラルブーケの香りで、ヘアセットの時間も心地よく演出。

容量：13g

マトメージュ まとめ髪アレンジウォーター



価格：825円

アレンジ前に使うことで、まとまりやすく崩れにくいスタイルに仕上げます。無香料タイプ。

容量：100mL

マトメージュ 前髪グルーａ



価格：1,100円

前髪の浮きや割れを防ぎ、自然にキープ。肌に塗って固定する新感覚のアイテムです。

容量：5mL

自分らしい可愛さを楽しもう♡

マトメージュとエスターバニーが届ける今回のコラボは、“自分を好きになるきっかけ”をくれる特別なコンテンツ♡毎日のヘアスタイリングがもっと楽しく、もっと前向きな時間へと変わります。

ムービーをチェックしながら、自分らしいかわいさを見つけてみてください♪日常に小さなときめきをプラスしてくれるはずです。