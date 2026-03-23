ローソン、『マチカフェ』のカップを順次切り替え “お客様の声”をもとに改善
ローソンは22日、公式Xにて今月上旬より順次、全国のローソンマチカフェ展開店舗で、『マチカフェ』のカップのデザインを新しいものに切り替えていることを発表した。
【写真】“お客様の声”をもとに改善！『マチカフェ』カップ新デザイン S・M・L・MEGA
店内淹れたてコーヒー『マチカフェ』は2011年からサービス開始し、ブレンドコーヒーとカフェラテを中心に、抹茶ラテやほうじ茶ラテなど幅広いメニューをラインナップ。
従来のデザインはすべてのサイズに同店名の表記である「L」のマークが入っていたが、一部客からの「Lサイズと誤解を招く」との指摘に基づき、実際のサイズ表記をより分かりやすく「S」「M」「L」「MEGA」のアルファベットが記されたものが新デザインとなる。
コメント欄では「デザイン見直しありがとうございます！もしよかったらカップの底面にもサイズを書いて欲しいです。セルフレジ横に伏せて重ねてあるカップを取る時は側面よりも底面の方が見やすい気がします」「お客様の声をちゃんと活かしてくださりあざます」「私はローソンのＬをコーヒーのＬと間違えて、あれ？M買ったつもりだったけど、Lだったかなあ、と思って確認もせずＬ押して、溢れさせたことがあります」「ローソンのＬが紛らわしすぎたもんね…」「たまに混乱してたから、これで分かりやすい」などの声が上がっている。
【写真】“お客様の声”をもとに改善！『マチカフェ』カップ新デザイン S・M・L・MEGA
店内淹れたてコーヒー『マチカフェ』は2011年からサービス開始し、ブレンドコーヒーとカフェラテを中心に、抹茶ラテやほうじ茶ラテなど幅広いメニューをラインナップ。
従来のデザインはすべてのサイズに同店名の表記である「L」のマークが入っていたが、一部客からの「Lサイズと誤解を招く」との指摘に基づき、実際のサイズ表記をより分かりやすく「S」「M」「L」「MEGA」のアルファベットが記されたものが新デザインとなる。