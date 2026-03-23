“ののちゃん”村方乃々佳、7歳・小学校1年生で漢検に合格「すごーい!!」「すこし見ないうちにおおきくなったぁ！」 “本名入り”合格証書を手にニッコリ
“ののちゃん”の愛称で親しまれる歌手・子役の村方乃々佳（7）のインスタグラムが、23日までに更新され、日本漢字能力検定（漢検）に合格したことが報告された。
【写真】「すごーい!!」「すこし見ないうちにおおきくなったぁ！」“本名入り”合格証書を手に笑顔のののちゃん
投稿では「漢検9級の合格証が届きました」と伝えられ、「村方乃々佳」と本名が記された合格証書を手に笑みがこぼれる乃々佳の記念ショットを掲載。隣には、“ひーちゃん”こと妹の日那乃ちゃんの姿もあり「ひーちゃんも一緒にお祝い」したことを明かしている。
乃々佳は昨年4月に小学校に入学したばかりで、「漢検合格おめでとうございます」「ののちゃん、すごーい!!」「日ごろの、努力が実ったね」「ののちゃんの頑張りに乾杯」「すこし見ないうちにおおきくなったぁ！」「勉強もお仕事も運動も何でも楽しくやれてるのんちゃんを本当尊敬するよ！」などと、祝福や称賛コメントが相次いで寄せられている。
【写真】「すごーい!!」「すこし見ないうちにおおきくなったぁ！」“本名入り”合格証書を手に笑顔のののちゃん
投稿では「漢検9級の合格証が届きました」と伝えられ、「村方乃々佳」と本名が記された合格証書を手に笑みがこぼれる乃々佳の記念ショットを掲載。隣には、“ひーちゃん”こと妹の日那乃ちゃんの姿もあり「ひーちゃんも一緒にお祝い」したことを明かしている。
乃々佳は昨年4月に小学校に入学したばかりで、「漢検合格おめでとうございます」「ののちゃん、すごーい!!」「日ごろの、努力が実ったね」「ののちゃんの頑張りに乾杯」「すこし見ないうちにおおきくなったぁ！」「勉強もお仕事も運動も何でも楽しくやれてるのんちゃんを本当尊敬するよ！」などと、祝福や称賛コメントが相次いで寄せられている。