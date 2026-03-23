「一緒にデートしてくれる人、募集中です」地上波生放送で“呼びかけ” 石山アンジュ氏発言にカンテレスタジオ沸く
社会起業家の石山アンジュ氏が、23日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、“地上波で呼びかけ”を行った。
【写真】『モーニングショー』石山アンジュ氏、オフショット
天気コーナーで桜の見頃などについて伝えたあと、カンテレのキャラクター「ハチエモン」に「アンジュさん、この春したいことなんかある？」と関西弁で聞かれ、石山氏は「桜もちと桜のなんかカフェラテみたいなやつが飲みたいです」と回答。
MCの青木源太アナが「この季節になると、お店の季節メニューで出てくるじゃないですか。そういうのひかれますか？」と向けると、石山氏は「ひかれますね」と答え、「それを一緒にデートしてくれる人、募集中です」と笑顔で加えた。
橋本和花子アナが「地上波で呼びかけ」とツッコみ、青木アナは「（コーディネートが）桜色のおめしもののアンジュさんから募集がありました」と笑いを添えた。
石山氏は1989年生まれで、国際基督教大学（ICU）卒業。リクルートを経て、「シェアリングエコノミー」を通じたライフスタイルを提案する活動を行い、シェアリングエコノミー協会代表理事を務める。『羽鳥慎一モーニングショー』『真相報道バンキシャ！』『シューイチ！』などでコメンテーターとしても活躍する。2024年9月には事実婚を解消したことを明かしている。
【写真】『モーニングショー』石山アンジュ氏、オフショット
天気コーナーで桜の見頃などについて伝えたあと、カンテレのキャラクター「ハチエモン」に「アンジュさん、この春したいことなんかある？」と関西弁で聞かれ、石山氏は「桜もちと桜のなんかカフェラテみたいなやつが飲みたいです」と回答。
橋本和花子アナが「地上波で呼びかけ」とツッコみ、青木アナは「（コーディネートが）桜色のおめしもののアンジュさんから募集がありました」と笑いを添えた。
石山氏は1989年生まれで、国際基督教大学（ICU）卒業。リクルートを経て、「シェアリングエコノミー」を通じたライフスタイルを提案する活動を行い、シェアリングエコノミー協会代表理事を務める。『羽鳥慎一モーニングショー』『真相報道バンキシャ！』『シューイチ！』などでコメンテーターとしても活躍する。2024年9月には事実婚を解消したことを明かしている。