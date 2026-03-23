はんにゃ川島＆元妻・菜月さん、長男卒園式に出席 “旧メンバー会”ショット公開「夫婦としては終わったけど親としては続いてる系家族」
お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、長男の卒園式に川島とともに出席したことを報告し、家族3ショットが反響を呼んでいる。
【写真】はんにゃ川島と長男の仲良しカットを公開した菜月さん
菜月さんはブログで「我が長男！祝、卒園！」と題し、「卒園式でしたっ」と報告。「とてもとてもいい式となりました」と振り返り、「初めてしっかりしたお手紙を頂きました」と明かした。さらに「転園したり生活が変わる中頑張ってくれてありがとう」と長男への思いをつづり、「LOVEです」と愛情あふれる言葉で締めくくった。
投稿では、元夫の川島も含めた卒園記念の3ショットを公開。離婚後も家族で集まる関係性について、菜月さんはこれまでの投稿で「夫婦としては終わったけど親としては続いてる系家族」と表現し、“旧メンバー会”として交流を続けていることも明かしている。
実際に卒園前にも家族で食事をする様子を報告し、「みんなで会うと楽しいね」とつづるなど、良好な関係がうかがえる。
こうした投稿にファンからは「旧メンバー会ステキ」「スリーショット素敵」「写真から良き関係性が滲み出てて素敵」「ホント素敵な家族」などの声が寄せられている。
川島と菜月さんは2015年に結婚し、15年に長女、20年に長男が誕生。2025年7月に離婚を発表しているが、その後も“親として続く家族”の形に注目が集まっている。
【写真】はんにゃ川島と長男の仲良しカットを公開した菜月さん
菜月さんはブログで「我が長男！祝、卒園！」と題し、「卒園式でしたっ」と報告。「とてもとてもいい式となりました」と振り返り、「初めてしっかりしたお手紙を頂きました」と明かした。さらに「転園したり生活が変わる中頑張ってくれてありがとう」と長男への思いをつづり、「LOVEです」と愛情あふれる言葉で締めくくった。
実際に卒園前にも家族で食事をする様子を報告し、「みんなで会うと楽しいね」とつづるなど、良好な関係がうかがえる。
こうした投稿にファンからは「旧メンバー会ステキ」「スリーショット素敵」「写真から良き関係性が滲み出てて素敵」「ホント素敵な家族」などの声が寄せられている。
川島と菜月さんは2015年に結婚し、15年に長女、20年に長男が誕生。2025年7月に離婚を発表しているが、その後も“親として続く家族”の形に注目が集まっている。