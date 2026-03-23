りんごちゃん「もはや誰？」“別人級ショット”公開 その姿にファンは大喜利状態 キンタロー。との対決望む声も
ものまねタレントのりんごちゃんが22日、自身のインスタグラムを更新。「えーっと｡もはや誰？」とつづり、自身の“別人級ショット”を公開。「クロちゃん？」「武藤敬司さん？」「丹下段平？」などと反響が集まっている。
【写真】「ホント、ダレ？」ファンが大喜利状態となった、りんごちゃんの“別人級”ショット
りんごちゃんは、同日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』(後7:00)に出演。番組で披露したスキンヘッドのカツラをかぶった姿をアップ。番組で手に入れた金一封を持ち、緑色のトップスにピンクのアロハシャツ、赤いボトムスと色鮮やかな服装に、手には白い犬のぬいぐるみを持った衝撃的な姿となっていた。
コメント欄には「ぬらりひょん」「本当に誰だね」「ホント、ダレ？」「かっこいいです」「今度キンタローと対決してほしい」などと反響が寄せられ、大喜利状態となっている。
【写真】「ホント、ダレ？」ファンが大喜利状態となった、りんごちゃんの“別人級”ショット
りんごちゃんは、同日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』(後7:00)に出演。番組で披露したスキンヘッドのカツラをかぶった姿をアップ。番組で手に入れた金一封を持ち、緑色のトップスにピンクのアロハシャツ、赤いボトムスと色鮮やかな服装に、手には白い犬のぬいぐるみを持った衝撃的な姿となっていた。
コメント欄には「ぬらりひょん」「本当に誰だね」「ホント、ダレ？」「かっこいいです」「今度キンタローと対決してほしい」などと反響が寄せられ、大喜利状態となっている。