◆プロボクシング ▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）６回戦 片岡雷斗―大橋波月（３月２４日、東京・後楽園ホール）

２０２３年アジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝が２３日、都内で日本同級６位・大橋波月（２７）＝湘南龍拳＝とのプロデビュー戦の前日計量に臨み、両者ともにリミットを１００グラム下回る４８・８キロでクリア。片岡は「サンダーのような試合をします。電光石火の動きを見せます」と意気込みを語った。

トレードマークの長髪は、前日（２２日）に約１時間かけて編み込み、「コーンロウ」ヘアにした。「ザ・サンダー」の異名をイメージして、分け目をジグザグにデザイン。「かっこいいですか？」と笑顔を見せた。

プロでは初めての減量も順調にクリア。「いい感じです。みなさんのご協力もあって」。太田光亮トレーナーらから「水分をとった方がいいよ」などと助言を受けたという。

デビュー戦の相手の大橋は、２４年１２月に日本ライトフライ級王者・川満俊輝（三迫）に挑戦（２回ＴＫＯ負け）したこともあるＡ級ボクサーで、戦績は１０勝（７ＫＯ）５敗１分け。日本６位、東洋太平洋９位のランカーだ。

片岡は、大橋と対面し「自分が言うことじゃないですが、顔つきとかを見てもすごい仕上がってるなと思いました」と落ち着いた表情で話し、注目のデビュー戦へ向け「ワクワクしています。絶対に勝って、隙を見つけたら倒しにいきます」と力強く語った。

片岡はプロ転向前の昨年８月にＷＢＣ世界ミニマム級王者メルビン・ジェルサエム（フィリピン）とスパーリングを行い互角以上の内容を見せるなど、デビュー前から非凡な才能を発揮。大橋秀行会長（６０）から「ザ・サンダー」のニックネームを命名された。

◆片岡 雷斗（かたおか・らいと）２００６年７月１２日、千葉・佐倉市生まれ。幼少時に父・圭さんの影響でキックボクシングを始め、小４でボクシングに転向。習志野高で高校５冠を達成、２３年アジアユース選手権でも優勝しアマ６冠に輝いた。アマ戦績は５７勝（３１ＫＯ・ＲＳＣ）１敗。２５年１２月にＢ級（６回戦）プロテストに合格。身長１６２センチの右ボクサーファイター。

興行の全対戦カードは以下の通り

▽日本ミニマム級タイトルマッチ１０回戦

王者・森且貴（大橋＝１４勝３ＫＯ４敗）―同級１位・岡田真虎（ＪＢスポーツ＝１０勝４ＫＯ６敗１分け）

▽５４・０キロ契約８回戦

坂井優太（大橋＝６戦６勝６ＫＯ）―ウェスリー・カガ（フィリピン＝７勝３ＫＯ２敗）

▽ライトフライ級６回戦

片岡雷斗（大橋＝デビュー戦）―大橋波月（湘南龍拳＝１０勝７ＫＯ５敗１分け）

▽日本スーパーフェザー級タイトルマッチ１０回戦

王者・奈良井翼（ＲＫ蒲田＝１７勝１２ＫＯ２敗）―同級１位・砂川隆祐（沖縄ワールドリング＝５勝４ＫＯ１分け）

▽日本＆ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

日本＆ＷＢＯアジアパシフィック王者セムジュ・デビッド（中日＝９勝５ＫＯ１敗）―日本同級１位・浦嶋将之（角海老宝石＝６勝２ＫＯ１分け）

▽日本フライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦１０回戦

王者・野上翔（ＲＫ蒲田＝７戦全勝４ＫＯ）―同級１位・浅海勝太（ＭＲ＝１４勝７ＫＯ１３敗）