巨人は２３日、「ＢＬＡＣＫ ＤＩＡＭＯＮＤ ＳＥＲＩＥＳ ２０２６」として開催する５月１７日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に、ラッパー／シンガーソングライターのＫｖｉ Ｂａｂａ（クヴィ・ババ）さんの出演が決定したと発表した。試合前のグラウンド上に登場して、歌唱パフォーマンスとファーストピッチを行う。本シリーズのテーマである“黒”とカルチャーが交差する世界観を体現し、球場を盛り上げる。

「ＢＬＡＣＫ ＤＩＡＭＯＮＤ ＳＥＲＩＥＳ ２０２６」は、５月１５日〜１７日のＤｅＮＡ戦と、７月１７日〜１９日の中日戦の計６試合（いずれも東京ドーム）で開催し、すべての試合で来場者全員に限定グッズがプレゼントされる。

■来場試合

５月１７日 巨人−ＤｅＮＡ １４時試合開始（正午開場予定）

■出演イベント

試合前（１３時４５分頃）：歌唱パフォーマンス＆ファーストピッチ

■プロフィール

大阪出身のラッパー／シンガーソングライター。内面の葛藤や家族・信仰への想いを率直に描くリリックと、ヒップホップを軸にしたジャンル横断の音楽性で注目を集める新世代アーティスト。

代表曲「Ｆｒｉｅｎｄｓ， Ｆａｍｉｌｙ ＆ Ｇｏｄ」はストリーミング１億回再生を突破しゴールド認定を獲得。２０２５年には日本武道館公演を成功させ、２０２６年には大阪城ホール・横浜アリーナ公演も完売。次世代を担う存在として支持を広げている。

■「ＢＬＡＣＫ ＤＩＡＭＯＮＤ ＳＥＲＩＥＳ ２０２６」プレゼント情報

５月１５日 ＤｅＮＡ戦 ３ｒｄレプリカユニホーム

５月１６日・１７日 ＤｅＮＡ戦 オリジナルクリアファイル

７月１７日 中日戦 オリジナルバンダナ

７月１８日・１９日 中日戦 オリジナルクリアファイル

５月１５〜１７日のチケットは先行販売が３月２４日から順次、一般販売は４月４日から、７月１７〜１９日分は先行販売が５月１９日から順次、一般販売は５月３０日から開始する。

■「ＢＬＡＣＫ ＤＩＡＭＯＮＤ ＳＥＲＩＥＳ」とは

宝石ブラックダイヤモンドの「革新」「成功」「永遠の強さ」などの意味と、球界や時代を牽引し、未来を切り開いてきたジャイアンツのイメージを重ね合わせた特別企画。シリーズロゴは、野球のグラウンドを指す「ダイヤモンド」をイメージしたデザインで、黒の３ｒｄユニホームを着用した選手の躍動を期待する意味も込められている。

詳細は球団公式ホームページまで。