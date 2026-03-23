鹿児島港で23日あさ、桜島フェリーが風にあおられ、岸壁に係留していたクルーズ船に接触しました。

鹿児島市船舶局によりますと23日午前5時半すぎ、桜島フェリーの「第十八櫻島丸」1240トンが出航準備のため鹿児島港内を移動していたとき、風にあおられて近くの岸壁に係留していたクルーズ船「クイーンズしろやま」19トンに接触しました。

第十八櫻島丸はあす24日、運航を再開

第十八櫻島丸は前方左側の塗料がはがれ、船長は「突風にあおられて船が流され、クルーズ船に接触した」と話しているということです。

事故当時、乗客はおらず、乗員7人が乗っていましたが、けがはありませんでした。

事故のあと、鹿児島海上保安部が調査し、「船の航行に支障はない」と判断されたため、あす24日、運航を再開します。

一方、クイーンズしろやまは船の右側の側面が曲がり、内部の階段が破損しました。当時、人は乗っていませんでした。

事故の影響で23日午前中に予定していたクルーズを中止し、安全が確認されるまで当分の間、運航を見合わせます。

接触した当時の風速は10メートル

鹿児島市船舶局によりますと、接触した当時の風速は10メートルだったということです。海保などが事故の原因を調べています。

第十八櫻島丸は4隻ある桜島フェリーの1隻で、去年2月にも桜島港の岸壁に接触する事故を起こしました。

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