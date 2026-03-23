(c)円谷プロ

NHKは、特撮ドラマ「帰ってきたウルトラマン」の4K/HDRリマスター版を、BSP4Kにて今夏より全話放送する。

「帰ってきたウルトラマン」は、1971年に放送が開始されるや“第2次怪獣ブーム”をまきおこした傑作特撮ドラマ。

タッコング、シーゴラス、シーモンス、ベムスター、ブラックキング、ナックル星人など、地球の平和をおびやかす怪獣や宇宙人と戦う防衛チーム・MATと、MATの一員である郷秀樹が変身するウルトラマンの活躍を描く。

BSP4Kでは、4K/HDRリマスター版を放送。リマスターにより、一段とパワーアップしたリアルな特撮シーンに加え、主人公や周囲の人々が織りなす深い人間ドラマが楽しめる。全51話。

シリーズ60周年を記念した特番「ウルトラマン名場面スペシャル」

ウルトラマンの誕生から60年を記念し、シリーズの名場面を振り返る特別番組「ウルトラマンシリーズ60周年 ウルトラマン名場面スペシャル」を、3月28日18時からNHK BSで放送する。時間は19時29分まで。

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怪獣との戦いで、当時の子どもたちを虜にした巨大ヒーロー「ウルトラマン」と、重厚なストーリーで、今なお名作と語り継がれることが多い「ウルトラセブン」。

番組では、それぞれの名場面を放送すると共に、ウルトラマンの初回放送1週間前に披露された「ウルトラマン前夜祭」のお宝映像や、ウルトラマンと必殺技スペシウム光線の誕生秘話、ミニチュアセットでの撮影など、当時の特撮技術も取り上げる。

番組MCは「ウルトラマンジード」で主人公の朝倉リクを演じた濱田龍臣。また、映画「シン・ウルトラマン」の監督を務めた樋口真嗣など“ウルトラマンシリーズ大好きゲスト”が登場し、推し怪獣・推し星人を発表。その魅力を熱く語る。

さらに、4Kリマスターの作業現場にも潜入。当時の放送ではわからなかった制作スタッフのこだわりが、次々と明らかになっていくとともに、今見ても斬新で大人も楽しめる初期ウルトラマンシリーズの魅力に迫る。

概要

番組名：「ウルトラマンシリーズ60周年 ウルトラマン名場面スペシャル」

放送予定：3月28日（土）18:00～19:29＜NHK BS＞

出演：MC濱田龍臣、杉浦友紀(アナウンサー)

ゲスト：加納(Aマッソ)、樋口真嗣、マグマ星人(50音順)