現在、イラストの世界は大きな過渡期にある。生成AIの普及に伴い、“それなり”のクオリティーのイラストであれば、だれでも簡単に出力できるようになったためだ。パソコンを使って描かれた、いわゆるデジタルイラストの地位が揺らぎ始めているのは間違いなく、SNS上で「仕事が減った」と嘆くイラストレーターも少なくないようである。

そんななか、復権しつつあるのがアナログのイラストだ。デジタルはいくらでも量産が可能だが、アナログには一点物の価値があるため、主に美術品のコレクターや熱心な作者・作品のファンからは「複製品ではない、作家が直接描いた絵がほしい」という需要がある。人気の高いイラストレーターはファンに直接手描きのイラストを販売し、出版社の原稿料よりも稼いでいる例もあるという。【取材・文＝山内貴範】（全2回のうち第2回）

【写真】漫画家・イラストレーターから圧倒的支持を受ける「コピック」のアルコールマーカー

パソコンを持っていない家庭が少なくない

子供たちの間でも「手軽に始められる」点が注目され、アナログ画材の関心が高まっているようだ。秋田県の中学校で美術を教え、美術部の顧問も務める教師S氏がこう話す。

NAFCAが開催するアニメータースキル検定の教科書

「“おじいちゃん先生”と呼ばれるYouTuberの柴粼春道さんの動画の影響もあってか、“アナログで描けることは凄い”というイメージが高まっています。漫画やアニメが好きな生徒もアナログに魅力を感じていますし、注目度は高まっていると思います」

ちなみに、10年ほど前はアナログをほとんど経験せず、最初からいきなりデジタルで絵を描く人もいたという。ところが、昨今は“最初はアナログから”と、原点回帰しつつあるとS氏は言う。その要因は、家庭環境の変化も大きいそうである。

「少し前は親がパソコンを持っていたので、それを活用してデジタルを始める子供が多かったんですよ。ところが、最近の小〜中学生の家庭では、パソコンやタブレットを持っていない家が少なくない。調べ物程度でしかパソコンを使わないならスマホで事足りてしまいますし、そもそもスマホの価格もパソコン並みになっている。パソコンを買い足すのは家計の負担が大きいですから」

デジタルは初期投資がかかりすぎる

スマホの画面でイラストを描くのはかなり難しく、デジタルイラストを本格的に描くなら、パソコンやタブレットが必要だ。かつて、デジタルのメリットとして、最初に高い機材を買ってしまえば、その後はランニングコストがかからないことが挙げられていた。マーカーやインク、スクリーントーンは消耗品だからである。

ところが、自身もイラストを描くというS氏は、そういった考え方が徐々に変わりつつあると感じているそうだ。

「現在、パソコンやタブレットを一式揃えると、30万円かかることはザラです。物価高によって、いくら子供のためとはいえ、一般の家庭で初期投資としてそこまで出すのはしんどくなってきています。

そういった家庭の懐事情のせいで、アナログ画材が選ばれている実情はあると思います。ネットでは“アナログもお金がかかる”と言っている人もいますが、ぶっちゃけ、紙とペンがあれば初めの一歩を踏み出せますから、圧倒的に初期投資はかからない。アナログほど手軽なものはないと思います」

地方では液晶タブレットが売っていない

プロも活用するマーカーであるコピックスケッチは、1本500円近い。確かに通常のマーカーと比べると高価だが、低価格のコピックチャオなら1本300円で、30本揃えても1万円程度である。これならばクリスマスプレゼントで贈れる、現実的な価格といったところだろう。

また、100円ショップでもマーカーや画用紙、クレヨンなど様々な画材が販売されている。こういった画材から出発して、プロ向けの画材に手を伸ばす例も増えているようだ。そして、アナログは地方の人にも優しい画材なのである。

「東京のように、専門性の高い家電量販店が身近にある環境であれば、最初からデジタルで始めやすいかもしれません。しかし、秋田県のような地方の場合は、確かに郊外に家電量販店はありますが、液晶タブレットなどを扱っているケースが極めて少ないですし、店員さんもそういった知識が十分ではありませんからね」（前出のS氏）

筆者の妻は漫画家で、池袋の「ビックカメラ」で液晶タブレットなどを購入しているが、「店員さんもイラストに詳しい人で、アドバイスが的確だった」と話す。池袋や秋葉原にある家電量販店には土地柄もあって、専門的な知識を持っている店員が在籍しているようだ。しかし、地方ではなかなかそれは難しいのが実情である。

「通販で買えるとは言っても、やはり手触りなどを見てから買い求めたいですよね。なので、私はアナログの絵をすすめています。デジタルは後からいくらでも始めることができるし、今の若い子はデジタルネイティブなので、使い始めたら上達が早い。だからこそ、絵の描き始めとしては、アナログから入ることは最適だと思っています」

アナログから始めたほうが画力がつく

アナログに注目が集まる要因が、家庭の懐事情や地方と都会の格差にもある、というのは少々悲しい話であった。その一方で、「アナログから絵を描き始めたほうがいいし、むしろ良いことではないか」と、ベテランの漫画家やアニメーターは歓迎する。

アニメーターが動画を描く技術を図る「アニメータースキル検定」を主宰するNAFCAも、検定試験は鉛筆と紙を使ったアナログで実施している。事務局長の福宮あやの氏がこう話す。

「アニメーターの世界では、現在も鉛筆と紙で絵を描いている人も少なくありません。それに、私たちがアナログにこだわるのは、“アナログで絵を練習したほうが時代に流されない実力がつく”と、ベテランのアニメーターのみなさんが口を揃えておっしゃるからです。

どんなにデジタル化が進んでも、結局道具が変わっただけで、手で描くことに変わりありません。その基礎を作るのは、補正ができないアナログなんですよ。また、デジタルで始めた人はアナログになると画力が落ちるといわれる一方、アナログから始めた人はデジタルになっても画力は変わらないともいわれます。アナログで身に付けた技術は無駄にならないと確信しています」

日本では教科書のデジタル化を進めようとしているが、一方で、早くからそれを進めていたスウェーデンは紙の教科書に回帰した。世界でも有数のIT先進国だったスウェーデンが“脱デジタル”を図る背景には、紙の教科書を使い、紙に書いて覚えたほうが、学力が上がるという研究があるためだ。

それはどうやら、学力だけでなく、絵を描く技術にも同じことが言えそうである。デジタル全盛の時代だからこそ、かえって注目が集まっているアナログ。これから絵を描き始めようと思った人は、敢えてアナログから始めてみても良さそうである。

第1回【色紙にマーカーで“一発描き”する動画に「凄い！」…「生成AI」「デジタル作画」全盛の時代に“アナログ画材”が再評価される納得の理由】では、デジタル画材が全盛の今、アナログ画材の人気が復活しているという実態、そしてアナログ画材の魅力について紹介します。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部