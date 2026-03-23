デジタルの発達や生成AIの普及に伴って、絵の具やマーカーといったアナログの画材は失われていくのではないかと思われた。ところが、最近になって若い層が購入する例が増えているという。デジタルのイラストに慣れ親しんだ層には“アナログ”が新鮮に映るようだ。実際、絵の具やマーカーを使い、手描きで創作をしてみたいと考える人は増えつつあり、ガイド本も多数出版されている。

【写真】漫画家・イラストレーターから圧倒的支持を受ける「コピック」のアルコールマーカー

ポケモンカードなどを手掛けるイラストレーターで、YouTuberでもあるさいとうなおき氏も、個展でアナログの作品を発表するようになった。また、コミックマーケットをはじめとする同人誌即売会でも、有名漫画家・イラストレーターが“色紙”を販売するケースが目立つ。複製できるデジタルと異なり、アナログには“一点物”としての価値が見出されているようだ。

デジタル普及の中で人気再燃のアナログ文具（写真はイメージです）

こうした流れを受けて、1990〜2000年代に漫画家やイラストレーターの必需品といわれたマーカー“コピック”が若い層にも注目され始め、メーカー側も販売に力を入れているという。復権しつつあるアナログ画材と、画材メーカーの今に迫った。【取材・文＝山内貴範】（全2回のうち第１回）

アナログで描けることの価値が向上

「デジタル化が普及したからこそ、アナログで描くことに楽しみを見出す人が増え、さらにはアナログで描けることの価値が上がってきていると感じています」

そう話すのは、コピックを発売する画材メーカー・トゥーマーカープロダクツの広報担当者さんである。特に若い層ほど、アナログで描ける人に対する憧れが高まっているようだ。

「イラストレーターが、下描きをせずにペンでいきなり描き始める“一発描き”で、目の前でパパッとイラストを描いて渡すと、“凄い！”と反響があるそうです。その方はアナログで長年描いてきたわけですから、“えっ、なんで？”という感覚に陥るそうですが。アナログの画材を扱える技術に対し、これまでにないほど関心が高まってきていると感じます」

アナログに対する関心の高まりは数字にも表れている。中央アジアが舞台の漫画『乙嫁語り』などで知られる漫画家の森薫氏が、コピックを使っていきなり色紙に絵を描き始める動画は、YouTubeで100万回以上再生されている。この動画は海外でも反響を呼んでおり、アナログのスキルに注目が集まっていることがわかるだろう。

デジタルに慣れた人もアナログを使う

また、さいとうなおき氏も一発描きのコツをまとめた動画を公開しており、6万回以上再生されている。一発描きはイラストに関心のある子供たちにとって憧れであるだけでなく、ベテランのクリエイターが楽しんでいる例もみられるようだ。

「デジタルツールに慣れた方も、簡単にやり直しができないアナログの“一発勝負”を楽しんでいるという声はよく聞きます。また、昔はアナログだったけれど、今は仕事でデジタルを使っているという作家さんからは、“久しぶりのアナログ画材は楽しい”という感想をいただきます。

アナログ画材には、発色のよさ、手触り、ペンの音など、五感で楽しむことができる部分もあり、デジタルとは異なる独自の重みや表現力があります。何より、作品には一点ものとしての希少価値も生まれます。作画する楽しさはもちろん、一点物を鑑賞するという拡がりもあるため、アナログの魅力が見直されているのではないでしょうか」（トゥーマーカープロダクツの広報担当者）

建築家やデザイナーには愛用者が多い

漫画やアニメのブームの広がりで、子供たちの間にもイラストを描くことへの関心が高まっている。アナログの魅力は、パソコンやタブレットなどのデジタル機器が不要で、誰でも手軽に始められることにある。トゥーマーカープロダクツは、10代の女の子が読む少女漫画雑誌が主催するイベントにも出展したりしているが、反響が大きいそうである。

また、デジタル化が進んでいそうなプロの現場でも、コピックは根強い人気を誇る。今や漫画家は約90％がデジタルで制作しているといわれるが、カラーの色紙を求められたときのために、コピックを常備している人は多い。また、個人的な印象では、建築家やデザイナーには愛用者が多い印象だ。トゥーマーカープロダクツの広報担当者がこう話す。

「おそらく、デザインや建築系の学校の授業で使用されていることが大きいのではと思います。私自身もプロダクトデザイン学科出身ですが、実際に授業でコピックを使用していました。5色ほどを使用して奥行きの表現や影の付け方を学び、授業では自分のイメージするプロダクトの発表をしていました。

当時教えてくださった先生も自動車メーカーで仕事をしていたそうで、コピックを使ってサラサラっとデザイン画を描いていました。そのほかにも、最近ある建築業社さんのCMにコピックが映っているのを見ました。CM制作側の狙いとして、手で描くことは真摯に仕事に取り組んでいる印象を視聴者に与える意図があるのではと、個人的に思いました」

外国人の関心も高まる

トゥーマーカープロダクツには、グループ会社に「トゥールズ」という画材店がある。パソコンが普及する前と比べれば、アナログで描く人の数は減っているはずだが、イラストを描くために使われる色紙の売り上げは堅調という。近年、コミックマーケットなどの同人誌即売会で色紙を販売する人が多く見られるようになり、海外では漫画家のサイン色紙のコレクターが増加しているが、そうした背景も影響しているのかもしれない。

近年、店頭には外国人の姿も増加しているそうだ。その要因として、海外で漫画やアニメが人気になり、それを制作するための画材にも注目が集まっていること挙げられるという。コピックも70か国以上で販売が行われており、輸入品として高価な価格帯でありながら、ジャパンクオリティーの画材として人気が高まっているそうだ。同社にも、フランスからジャーナリストがわざわざ取材に訪れるほどである。

じわじわと復権しつつあるアナログ。筆者が付き合いのあるベテランの漫画家は、こうした姿勢を歓迎していると話す。

「私はデジタルがどうしても苦手で、アナログしかできないんですよ。だからコピックなどの画材が残ってくれているのを、嬉しく思っています。スクリーントーンも廃版になるのではないかと心配していましたが、若い世代も使ってくれたら、今後も残るかもしれません。それなら、私もまだまだ漫画を描くことができそうです」

世代を超えて創作や表現が楽しめるのも、アナログの醍醐味なのかもしれない。

第2回【「アナログ画材」復権の背景に“経済格差”と“地域格差” スマホはあってもパソコンを持たない家庭環境も一因か…あえてアナログで絵を描き始めるメリットも】では、デジタル全盛の現在、なぜアナログ画材に注目が集まるのかについて、経済、地域という二つのキーワードを軸にその理由を深掘りします。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部