今年で98回目を迎えた選抜高校野球大会だが、これまでサイクル安打が達成されたのはたった1度しかない（夏は6回）。それも本人が意図しないシチュエーションで生まれた、偶発的な記録だった。センバツで本当にあったサイクル安打にまつわる珍エピソードを集めてみた。【久保田龍雄/ライター】

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今度はきっとカーブで来る

大会史上初、そして現在でもセンバツで唯一無二のサイクル安打を達成したのは、1979年の箕島の4番打者・北野敏史だ。

開会式前日の送球練習で左肘を痛めてフルスイングできなくなった北野は、準決勝までの3試合で12打数2安打と不振に陥った。

まもなく開幕するセンバツ（高野連の公式サイトより）

だが、試合を重ねるごとに感覚が戻り、決勝の浪商（現・大体大浪商）戦を前に「腕が折れてもいい。思いきり振ってやる」と決意する。

1点を先制された1回裏2死一塁、北野は牛島和彦から一、二塁間に会心の当たりを放ち、同点劇につなげると、一気に乗っていった。

1対1の3回には2人の走者を置いて勝ち越しの中越え三塁打。5対6の7回にも、右中間席に値千金の同点ソロを叩き込んだ。そして、7対6と1点リードで迎えた8回2死二塁の5打席目。「本塁打まではみんなストレート。今度はきっとカーブで来る」の読みどおり、牛島のカーブをとらえると、打球はセンター右を抜く長打コースになった。

二塁打ならセンバツ史上初のサイクル安打達成。だが、記録のことを知らなかった北野は「優勝するためにも1点でも多く欲しい」の思いから、一挙三塁を狙う。ところが、ヘッドスライディングも及ばず、好返球でタッチアウト…。北野の記録は8点目のタイムリー二塁打となり、結果的に史上初の快挙が実現した。テレビの実況アナも「今アウトになったために、サイクルヒットになりました」と説明した。

北野のこの打席は一塁が空いており、追いつ追われつの切迫した試合展開を考えると、敬遠されてもおかしくないケースだった。だが、ベンチの敬遠指示に対し、負けん気の強い牛島が「打たれるなら、誰に打たれても同じ」と、あえて北野との勝負を選んだといわれる。

もし敬遠されていたら幻に消えていたという意味でも、まさに偶発的に生まれたサイクルと言えるだろう。この1点がモノを言い、箕島は8対7で逃げ切って2年ぶり3度目のセンバツVを勝ち取った。試合後、北野は「えっ、サイクルになったんですか。本当ですか」と驚きつつも、「優勝した試合でこんなに打てて、一生の思い出です」と感激しきりだった。

今大会で47年ぶり2度目のサイクルが達成されれば、「あの北野以来」と再び名前がクローズアップされるはずだ。

サイクル安打達成はますます至難の業に

北野とは逆に、サイクルを飛び越してしまったのが、2000年の明徳義塾・清水信任だ。1回戦の相手は、最速145キロの大会ナンバーワン右腕・亀井義行（善行。現・巨人コーチ）を擁する創部3年目の上宮太子だった。

対戦が決まると、明徳ナインはマシンを142、3キロに設定。打撃投手にも5メートル前から投げさせ、亀井の速球をコンパクトに振り抜くイメージを体に沁み込ませた。その効果はてきめんだった。「清水が打たないと、ウチのチームは勝てない」と馬渕史郎監督が信頼する3番打者のバットが、初回から火を噴く。

1死一塁で先制の右越え三塁打を放った清水は、3対1の5回にも4点目の足掛かりとなる右越え二塁打をマーク。1点差に追い上げられた7回には右越え2ランを放ち、あとシングルヒットが出ればサイクル達成、というところまでこぎ着けた。

そして、6対3の9回1死無走者で迎えた5打席目。清水はカウント2-2から亀井の5球目をフルスイングし、糸を引くようなライナーの打球を右中間一直線に飛ばした。

記録を知っていたアルプススタンドから「（一塁で）止まれ!」の声も飛ぶなか、清水は迷うことなく50メートル6秒19の快速を飛ばして二塁へ。スタンドからは「よくやった」の歓声と、「（サイクルを放棄して）もったいない」のため息が交錯した。

だが、清水は「本塁打を打ったあと、チームメイトから『ヒットを打てばサイクルだな』と言われて気づいた。でも、記録よりもチームの勝利が優先です。二塁打もうれしかったですよ」と、記録へのこだわりは見せなかった。

結果的にこの二塁打がダメ押しの3点につながり、明徳は初戦を9対3と快勝した。

15点リードにもかかわらず、監督に送りバントを命じられてサイクルを逃したのが、1998年の岡山理大付の3番打者・西川清二だ。

初戦（2回戦）の京都成章戦、2回に先制の左翼線二塁打を放った西川は、1回、7回にシングルヒット、3回には満塁の走者一掃となる中越え三塁打も記録。あと本塁打が出ていれば、前出の北野以来19年ぶり史上2人目のサイクル達成だった。

だが、17対2と大きくリードした9回無死一、二塁で6打席目が回ってくると、早川宜広監督は大量得点で野球が雑にならないよう、「次の試合のことを考えて」送りバントを命じた。

結果的にこの犠打が生き、暴投に乗じて18点目が入った。先発全員安打、全員得点を記録しての勝利後、早川監督は「今日の西川は調子がいいなと思ってはいたが……。記録のことを知っていたら、打たせましたね」とバツが悪そうだった。

7イニング制移行への流れが急加速している昨今、もし7イニング制になれば打席数も少なくなる。それだけに、サイクル安打達成はますます至難の業になりそうだ。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

デイリー新潮編集部