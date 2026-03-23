【F1】三宅正治キャスターが選ぶアイルトン・セナのベストレース3選　93年ヨーロッパ・92年モナコ・91年ブラジル

34歳の若さでこの世を去ったアイルトン・セナ(1960 - 1994)。

通算で3度の年間チャンピオンに輝き、41度の優勝を誇る。

その中から、三宅正治キャスターが語り継いでいきたいレースを選んだ。

まずは1つ目。

1993年、雨のヨーロッパグランプリ。

予選4番手で臨んだ決勝。

三宅キャスター実況：

鬼神のような走りです。

三宅キャスターも実況で「鬼神」と話したスタート。

出遅れからわずか1周でトップに立ち優勝した。

2つ目が、1992年のモナコグランプリ。

逃げるセナ、追いかけるマンセルの攻防だった。

三宅キャスター実況：

ナイジェル・マンセルがセナの後ろ。すごいファイトです。

抜け出せない。ここはモナコ・モンテカルロ！絶対抜けない！

市街地を走るモナコグランプリを制し、セナが優勝。

ファンの間でも語り草になっている一戦だ。

3つ目は、1991年、母国で初優勝。

ブラジルグランプリ、セナはポール・トゥー・ウィン、予選1位からの優勝を果たした。

三宅キャスター実況：

どんどんセナがリードを広げていきます。独走態勢に入ったか。

あ〜もう手を振っています。勝利を確信している、アイルトン・セナ。

チェッカーが振られた！アイルトン・セナ、28勝目は本当に忘れられないブラジルでの初勝利となりました！

これはセナの声ですね。セナとピットを結ぶ声なんですが、これは嗚咽（おえつ）ですか？なんですか？泣いてるのかもしれません。

歓喜の裏で起こっていたトラブルが、この優勝をさらに伝説化させることになった。

このレースは見ていた人はセナの圧勝、レース終盤はクルージングのランだとみんな思っていたが、マシンが壊れギアが6速しか使えない状況になっていた。

スピードが落ちるとエンストしてしまうため、セナは極限の状態でドライビングしていた。

その証拠に、レース後、自らマシンを降りられず、歩くこともままならない状態に。

表彰式でも立っているのがやっとという状態だった。

（写真：1991年3月24日ブラジルグランプリ表彰台のアイルトン・セナ、ゲッティ）