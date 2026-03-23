【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(23日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61576.17 ボリンジャー:＋3σ(25日)
61033.21 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61013.09 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59618.71 ボリンジャー:＋2σ(25日)
58741.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)
57981.83 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57661.25 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56470.28 ボリンジャー:＋1σ(13週)
55703.79 25日移動平均線
55010.60 均衡表基準線(日足)
55010.60 均衡表転換線(週足)
54934.54 均衡表雲上限(日足)
54930.44 ボリンジャー:＋1σ(26週)
54198.87 13週移動平均線
53746.34 ボリンジャー:-1σ(25日)
53566.43 6日移動平均線
53329.43 均衡表雲下限(日足)
53283.80 75日移動平均線
53217.07 均衡表転換線(日足)
51927.47 ボリンジャー:-1σ(13週)
51879.06 26週移動平均線
51845.04 均衡表基準線(週足)
51788.88 ボリンジャー:-2σ(25日)
51515.49 ★日経平均株価23日終値
49831.42 ボリンジャー:-3σ(25日)
49656.06 ボリンジャー:-2σ(13週)
48827.67 ボリンジャー:-1σ(26週)
47384.65 ボリンジャー:-3σ(13週)
47257.07 200日移動平均線
45776.29 ボリンジャー:-2σ(26週)
42724.90 ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19 均衡表雲上限(週足)
38322.75 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 48.23(前日58.25)
ST.Slow(9日) 54.61(前日52.43)
ST.Fast(13週) 33.88(前日50.58)
ST.Slow(13週) 51.40(前日67.63)
［2026年3月23日］
株探ニュース