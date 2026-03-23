

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61576.17 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61033.21 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61013.09 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59618.71 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58741.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)

57981.83 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57661.25 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56470.28 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55703.79 25日移動平均線

55010.60 均衡表基準線(日足)

55010.60 均衡表転換線(週足)

54934.54 均衡表雲上限(日足)

54930.44 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54198.87 13週移動平均線

53746.34 ボリンジャー:-1σ(25日)

53566.43 6日移動平均線

53329.43 均衡表雲下限(日足)

53283.80 75日移動平均線

53217.07 均衡表転換線(日足)

51927.47 ボリンジャー:-1σ(13週)

51879.06 26週移動平均線

51845.04 均衡表基準線(週足)

51788.88 ボリンジャー:-2σ(25日)



51515.49 ★日経平均株価23日終値



49831.42 ボリンジャー:-3σ(25日)

49656.06 ボリンジャー:-2σ(13週)

48827.67 ボリンジャー:-1σ(26週)

47384.65 ボリンジャー:-3σ(13週)

47257.07 200日移動平均線

45776.29 ボリンジャー:-2σ(26週)

42724.90 ボリンジャー:-3σ(26週)

40587.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 48.23(前日58.25)

ST.Slow(9日) 54.61(前日52.43)



ST.Fast(13週) 33.88(前日50.58)

ST.Slow(13週) 51.40(前日67.63)



［2026年3月23日］



株探ニュース

