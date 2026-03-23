　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61576.17　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61033.21　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61013.09　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59618.71　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58741.69　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
57981.83　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57661.25　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56470.28　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55703.79　　25日移動平均線
55010.60　　均衡表基準線(日足)
55010.60　　均衡表転換線(週足)
54934.54　　均衡表雲上限(日足)
54930.44　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54198.87　　13週移動平均線
53746.34　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53566.43　　6日移動平均線
53329.43　　均衡表雲下限(日足)
53283.80　　75日移動平均線
53217.07　　均衡表転換線(日足)
51927.47　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51879.06　　26週移動平均線
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51788.88　　ボリンジャー:-2σ(25日)

51515.49　　★日経平均株価23日終値

49831.42　　ボリンジャー:-3σ(25日)
49656.06　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48827.67　　ボリンジャー:-1σ(26週)
47384.65　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47257.07　　200日移動平均線
45776.29　　ボリンジャー:-2σ(26週)
42724.90　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　48.23(前日58.25)
ST.Slow(9日)　　54.61(前日52.43)

ST.Fast(13週)　 33.88(前日50.58)
ST.Slow(13週)　 51.40(前日67.63)

［2026年3月23日］

株探ニュース