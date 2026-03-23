21日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎がチャンピオンシップのクォーターファイナルをホームで行うことが確定した。クラブ公式SNSが伝えている。

現在34勝6敗でリーグ1位のNEC川崎。レギュラーシーズンの上位8チームが進出するチャンピオンシップでは、クォーターファイナルとセミファイナルがレギュラーシーズン上位チームのホームで行われれることが決まっている。

NEC川崎はすでにレギュラーシーズンを2位以上で終えることが確定しており、クォーターファイナルそして勝ち上がった場合に行われるセミファイナルでもホームで開催することができる。

クォーターファイナルの日程はすでの発表されており、4月10日（金）から12日（日）にかけて東急ドレッセとどろきアリーナで行われる。

■2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP クォーターファイナル日程（NEC川崎ホーム開催分のみ）



GAME1：4月10日（金）19:05～

GAME2：4月11日（土）16:05～

GAME3：4月12日（日）15:05～





