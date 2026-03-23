エア・カナダ・エクスプレス機が滑走路上で車両と衝突した＝23日、米ニューヨークのラガーディア空港/Angela Weiss/AFP/Getty Images

ニューヨーク（CNN）米ニューヨークのラガーディア空港で22日、エア・カナダ・エクスプレス機が滑走路上で車両と衝突し、機体が損傷した。現場の映像と航空管制の音声で明らかになった。

米連邦航空局（FAA）は、「航空機の緊急事態」を理由に、ラガーディア空港で地上待機命令を出した。

ニューヨーク市消防局によれば、22日午後11時38分ごろ、空港の滑走路で航空機と車両が関係する事故が起きたとの通報を受けて対応に当たった。

航空機追跡サイト「フライトレーダー24」によると、航空機は地域航空会社ジャズが運航するエア・カナダ8646便だった。

フライトレーダー24によると、この便はモントリオール・トルドー国際空港を午後10時半過ぎに出発し、約1時間後にラガーディア空港に着陸した。

この便は、南側からラガーディア空港に進入し、滑走路4に着陸した。車両と衝突する直前の記録では、速度は時速約209キロだった。

事故の際に記録された航空管制の音声には、航空機と車両の衝突が報告されるまでのやりとりが残っている。

録音では、航空管制官が車両に滑走路横断の許可を出している。その数秒後、管制官は緊急にその車両に停止を命じ、その後、滑走路上で衝突が発生したと伝えている。

無線傍受サイト「LiveATC.net」が記録した音声では、航空管制官が、便に対して、車両との衝突を確認したと伝えている。「動けないのは分かっている。車両が今そちらに向かっている」

米国家運輸安全委員会（NTSB）はCNNに対し、今回の事故の通知は受けたが、それ以上の情報は提供できないと述べた。

SNSで広がっている動画には、損傷したコックピットを囲む緊急車両が映っている。

CNNの記者は23日午前2時ごろ現場で、滑走路が緊急車両で埋まっていたと伝えた。

FAAによると、空港は23日午後2時まで閉鎖される見通し。