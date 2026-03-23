タレント有吉弘行（51）が23日、Xを更新。動物園をめぐる悲喜こもごもをつづった。

有吉は現在、2児のパパとして妻の元日本テレビアナウンサー夏目三久さんと子育て奮闘中。自身のXは子育てにまつわるポストの比率が多くなっている。

14日夜には「オムツ洗濯。ポリマー爆発」と書き出した後、「絶望しかありません」と記した。16日夜には「あれだけ後悔と反省して 皆さんからアドバイス貰って 2日後にもう一度なんて 口が裂けても言えない。 デフォルトが朦朧なんだな。。。」とポスト。具体的な記述こそないが、連日の「ポリマー爆発」とみられる。

18日夜には「あと10分だから起きてようと思ってから 1時間たってますが、私はくじけません。寝る子は育ちます」とポスト。そして20日深夜には「何で寝ないの？」と前置きした上で「本日30回ほど質問させていただきました」とつづった。

そして今回、「動物園休みだったよ」と明かした上で「悲しくて泣いちゃったよ」と本音を漏らした。

このポストに対し「動物園で何を見るつもりだったんですか」「それは泣くね お父さん頑張ったね」「月曜日の休園日トラップ…！親にとってこれ以上の絶望はないですよね（泣）」「赤ちゃん（ネコニスズ）が泣いちゃったのかな」などと書き込まれていた。