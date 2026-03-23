サッカー日本代表公式Xが公開

国民的女優3人がサッカー日本代表のユニホームを着用したビジュアルが公開され、ネット上のファンが騒然となった。

注目されているのは3月25日から東京・渋谷の宮下パークにオープンする「SAMURAI BLUE POP UP」の告知画像だ。

サッカー日本代表の公式Xには、スポンサー企業の広告塔を務める、有村架純さん、今田美桜さん、広瀬すずさんが登場。それぞれが日本代表のユニホームを着用したビジュアルになっている。

いずれも国民的女優として活躍する3人。X上では「サッカー日本代表、次々に国民的女優たちを起用してて最高すぎる」「女優さんのオールスターすぎる」「サッカー日本代表の人選つよすぎ」「このシリーズ何なの。惚れちまうよ」「癒された」「えー、びっくり！」と、豪華な女優陣に驚きが広がった。

日本は今月下旬にアウェーで行われる英国遠征で、現地時間28日（日本時間29日）にグラスゴーでスコットランド（同38位）、同31日（同4月1日）にロンドンでイングランド（同4位）と対戦。ともに今夏の北中米W杯に出場する。

なお、北中米W杯で日本はグループFに入り、オランダ、ヨーロッパプレーオフB勝者、チュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）