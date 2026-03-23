若見えする人は“美容液を重ねすぎない”。40代・50代の肌がどんより見える原因
乾燥やハリ不足が気になると、美容液をしっかり重ねてケアしたくなるもの。でも、丁寧にお手入れしているつもりでも、40代・50代になると、その“重ねすぎ”が肌の印象に影響することがあります。なんとなく顔色が冴えない、くすんで見える。そんな違和感は、美容液の使い方が原因となっているケースもあります。
重ねすぎると肌が“どんより”見えることも
美容液をいくつも重ねると、肌表面にうるおいや油分が残りやすくなります。本来はツヤにつながるはずですが、量や重ね方によっては、光の反射が均一になりにくく、肌が少し鈍く見えることも。
少なすぎても明るさは出にくい
一方で、美容液を控えすぎると、肌の水分量が不足しやすくなる原因に。うるおいが足りない状態では、肌表面が整いにくく、光がきれいに反射しにくくなります。
その結果、肌が乾いたように見えたり、くすんだ印象につながることも。軽ければ、少なければ良いというわけではありません。
若見えする人は「必要な分だけ整える」
自然と若く見える人のスキンケアを見ると、美容液をいくつも重ねるのではなく、自分の肌に合ったものを適量使っていることが多いもの。量を増やすよりも、なじませ方や使う順番を整える。そのシンプルなケアで肌のツヤと明るさを引き出しています。
40代・50代のスキンケアは、重ねることよりも整えることが大切。美容液は多ければ良いというものではありません。必要な分を丁寧になじませることが、肌の印象を自然に明るく見せてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、皮膚科学・スキンケアに関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼化粧水を何度も重ねる vs １回でしっかりなじませる、肌が乾燥しにくいのは？