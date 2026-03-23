「送っていくよ」男性があなたの帰り道を気にかけるのは本命行動
デートの帰り際、「送っていくよ」と自然に言ってくれる男性。その一言は、単なる気遣いではありません。本命相手ほど男性は、会っている時間だけでなく、その後の時間も大切にしようとします。
最後まで一緒にいたいと思っている
本命相手との時間は、少しでも長く共有したいもの。「送っていくよ」という言葉には、まだ一緒にいたいという気持ちが自然に表れています。単なる親切ではなく、時間を大切にしたい心理が働いているのか。
安心させたいと思っている
帰り道は、一人になる時間。本命相手には、その時間さえも安心して過ごしてほしいと男性は考えるものです。「送っていくよ」という一言には、あなたを気遣う気持ちが込められています。
関係を丁寧に扱っている
デートは会っている時間だけで終わりではありません。帰宅まで含めて大切にしようとする姿勢は、本命相手に対してだけ見せる行動です。細かい部分まで気を遣う男性は、本気度が高い傾向があります。
本命サインは、別れ際の行動にまで出るもの。「送っていくよ」という一言には、あなたとの時間を最後まで大切にしたいという気持ちが表れています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼ホント紛らわしい！男性がする「まさかの脈なし行動」とは