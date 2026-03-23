中条あやみ、パリでの洗練されたキャミコーデ披露「美しすぎる」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】女優でモデルの中条あやみが3月22日、自身のInstagramを更新。洗練されたキャミソール姿を披露し、注目を集めている。
【写真】29歳女優「スタイル抜群でかっこいい」洗練されたキャミ姿
中条は10日に行われたファッションブランド「LOUIS VUITTON」のショーに出席した際の様子やコレクションの写真を複数枚投稿。「テーマは『スーパーネイチャー』立体的で草原のようなフィールドをその名の通りワイルドな服を着て歩くモデルをみて、人がなぜ衣服を着るのかというそもそもの本能に近い原点を考えさせられた気がしました。美しかった」とつづり、デコルテと肩のラインが際立つグレーのキャミソールトップスに同素材のボトムスを合わせたセットアップ姿で颯爽とパリの街中を歩いている動画を公開している。
この投稿には「スタイル抜群でかっこいい」「美しすぎる」「洗練されてる」「憧れのスタイル」「パリが似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳女優「スタイル抜群でかっこいい」洗練されたキャミ姿
◆中条あやみ、洗練されたキャミ姿公開
中条は10日に行われたファッションブランド「LOUIS VUITTON」のショーに出席した際の様子やコレクションの写真を複数枚投稿。「テーマは『スーパーネイチャー』立体的で草原のようなフィールドをその名の通りワイルドな服を着て歩くモデルをみて、人がなぜ衣服を着るのかというそもそもの本能に近い原点を考えさせられた気がしました。美しかった」とつづり、デコルテと肩のラインが際立つグレーのキャミソールトップスに同素材のボトムスを合わせたセットアップ姿で颯爽とパリの街中を歩いている動画を公開している。
◆中条あやみの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群でかっこいい」「美しすぎる」「洗練されてる」「憧れのスタイル」「パリが似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】