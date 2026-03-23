土屋炎伽、妹・太鳳＆弟・神葉ときょうだい旅行 マレーシア満喫「仲良しなのが伝わる」「美男美女」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】「ミス・ジャパン」初代グランプリの土屋炎伽が3月22日、自身のInstagramを更新。妹で女優の土屋太鳳、弟で声優の土屋神葉ときょうだいでの海外旅行の様子を公開し、注目を集めている。
【写真】土屋太鳳の美人姉「笑顔に癒やされた」妹のマレーシア満喫ショット公開
炎伽はマレーシア国旗の絵文字を添えて、旅行中の食事や風景の写真を複数枚投稿。カフェでラテアートを前にハートポーズを作る太鳳の可愛らしいショットや、マレーシア・クアラルンプールの象徴的な「I◆KL（※◆は正式にはハートマーク）」モニュメント前で神葉が豪快なキックポーズを決める姿を公開している。
この投稿には「きょうだい旅行素敵」「仲良しなのが伝わる」「美男美女」「笑顔に癒やされた」「ギャップがかっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】土屋太鳳の美人姉「笑顔に癒やされた」妹のマレーシア満喫ショット公開
◆土屋炎伽、妹・太鳳＆弟・神葉とマレーシア旅行へ
炎伽はマレーシア国旗の絵文字を添えて、旅行中の食事や風景の写真を複数枚投稿。カフェでラテアートを前にハートポーズを作る太鳳の可愛らしいショットや、マレーシア・クアラルンプールの象徴的な「I◆KL（※◆は正式にはハートマーク）」モニュメント前で神葉が豪快なキックポーズを決める姿を公開している。
◆土屋炎伽の投稿に反響
この投稿には「きょうだい旅行素敵」「仲良しなのが伝わる」「美男美女」「笑顔に癒やされた」「ギャップがかっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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