藤井萩花、品数豊富な自炊メニュー公開「ボリューム感あるのにヘルシー」「すごく参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】E-girlsとして活動していた藤井萩花が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理がズラリと並ぶ食卓を公開した。
【写真】元E-girlsで双子の母「ボリューム感あるのにヘルシー」卵焼きなど品数豊富な自炊メニュー
藤井は「FCでいつも自炊メニューアップしてるのですが 料理配信希望出てるので 今度FC配信でやってみます」とファンへメッセージ。「雑過ぎて目分量やし説明出来ひんけども」とつづり、手料理の写真を投稿している。しっとりとした肉の冷しゃぶや美しい仕上がりの卵焼き、葉物野菜とホタルイカの和え物、きのこを使った副菜、絹さや、サラダなどが並び、品数豊富で健康的な食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「野菜たっぷり」「ボリューム感あるのにヘルシー」「すごく参考になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】元E-girlsで双子の母「ボリューム感あるのにヘルシー」卵焼きなど品数豊富な自炊メニュー
◆藤井萩花、手料理ズラリの食卓披露
藤井は「FCでいつも自炊メニューアップしてるのですが 料理配信希望出てるので 今度FC配信でやってみます」とファンへメッセージ。「雑過ぎて目分量やし説明出来ひんけども」とつづり、手料理の写真を投稿している。しっとりとした肉の冷しゃぶや美しい仕上がりの卵焼き、葉物野菜とホタルイカの和え物、きのこを使った副菜、絹さや、サラダなどが並び、品数豊富で健康的な食卓を披露している。
◆藤井萩花の投稿に「ボリューム感あるのにヘルシー」の声
この投稿に、ファンからは「料理上手」「野菜たっぷり」「ボリューム感あるのにヘルシー」「すごく参考になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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