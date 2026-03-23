個人事務所設立の星街すいせい、ホロライブとの関係は「これからも大事にしていきたい」
バーチャルアイドル・星街すいせいが23日、東京・SUPER DOMMUNEにて『星街すいせい“Studio STELLAR”設立 メディア説明会』を開催した。
【写真】かわいい！落ち着いた雰囲気でお話をする星街すいせい
同説明会は、22日に行われた活動8周年および生誕記念ライブ配信にて、個人事務所「Studio STELLAR」の設立が発表されたことを受けて開催されたもの。会場には星街本人が登壇し、配信で発表した内容を振り返りながら、設立の背景や今後の展望について語った。
MCをフリーアナウンサーの藤井貴彦が務め、説明会は落ち着いた雰囲気で行われた。個人事務所設立にともない、所属してきたホロライブプロダクションとの関係についても言及。「本当に感謝しています。本当に何者でもないときに拾ってくれて、走り抜いてきた」とこれまでを振り返った。
そのうえで、「ホロライブさんとの関係性はこれからも大事にしていきながら、途切れさせず、やっていきたいなっていう方向性を探ってきました」と説明。「これからもホロライブさんには名前を残していただいて、“ホロライブの星街すいせい”として活動は継続していく予定ですし、メンバーともコラボだったり、フェスにもできる限り参加していこうと思っています」と語った。
個人活動はStudio STELLARで行っていくと改めて説明し、「話し合いを重ねて温かく背中を押していただきました。安心して応援していただけたらうれしいです」と呼びかけた。
さらにファンに向けては、「すいちゃんが遠いところにいっちゃうんじゃないかっていう心配の声も見られますが、いつものすいちゃんだと思ってもらえると思う。これからもみんなの近くでがんばっていけたらと思います」とメッセージを送った。
星街は、22日の配信で、自身最大規模となる東名阪福4都市のアリーナツアー『HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026 Once Upon a Stellar』の開催も発表。加えて、TAKU INOUEとの音楽プロジェクト「Midnight Grand Orchestra」による2ndライブ『Project: Allegro』の開催も発表された。
【写真】かわいい！落ち着いた雰囲気でお話をする星街すいせい
同説明会は、22日に行われた活動8周年および生誕記念ライブ配信にて、個人事務所「Studio STELLAR」の設立が発表されたことを受けて開催されたもの。会場には星街本人が登壇し、配信で発表した内容を振り返りながら、設立の背景や今後の展望について語った。
そのうえで、「ホロライブさんとの関係性はこれからも大事にしていきながら、途切れさせず、やっていきたいなっていう方向性を探ってきました」と説明。「これからもホロライブさんには名前を残していただいて、“ホロライブの星街すいせい”として活動は継続していく予定ですし、メンバーともコラボだったり、フェスにもできる限り参加していこうと思っています」と語った。
個人活動はStudio STELLARで行っていくと改めて説明し、「話し合いを重ねて温かく背中を押していただきました。安心して応援していただけたらうれしいです」と呼びかけた。
さらにファンに向けては、「すいちゃんが遠いところにいっちゃうんじゃないかっていう心配の声も見られますが、いつものすいちゃんだと思ってもらえると思う。これからもみんなの近くでがんばっていけたらと思います」とメッセージを送った。
星街は、22日の配信で、自身最大規模となる東名阪福4都市のアリーナツアー『HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026 Once Upon a Stellar』の開催も発表。加えて、TAKU INOUEとの音楽プロジェクト「Midnight Grand Orchestra」による2ndライブ『Project: Allegro』の開催も発表された。