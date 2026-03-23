セレブとは思えぬ大失態だった。元フィリピン大統領を祖父に持つギャルモデルの犬嶋英沙が3月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。番組内で往年の宴会芸を披露するVTRが公開され、共演者たちに爆笑される一幕があった。

【映像】ギャルモデルが体を張った炭酸飲料一気飲み

当番組は、MCを務める安田大サーカスのクロちゃん、元モーニング娘。の田中れいな、元AKB48の岡部麟がそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やバラエティ力で勝負する内容。2ndシーズンの勝者は田中チームで、ビリはクロちゃんチームだった。件のVTRは、その田中チームのご褒美1泊北海道旅行。クロちゃんチームは罰ゲームとして、日帰りでおもてなしをした。

犬嶋はクロちゃんチーム所属。チームメイトであるアップアップガールズ（2）の鍛冶島彩、強くてニューゲーム。のクロノ・ネコノ・ナナコと共に、田中チームに食べてもらうためのわかさぎ釣りや、サウナでの熱波師に挑んだ。そんな中、定山渓の人気旅館で仲居として接客をした3人に、田中チームから「何かちょっとおもしろいことして」とのリクエスト。ナナコは一発ギャグ、鍛冶島は鼻リコーダー＆鍵盤ハーモニカをチョイスした。

ここで、犬嶋は「炭酸飲料を一気飲みして、ゲップをせずに早口言葉を言いたいと思います」と宣言。そのまま炭酸飲料をラッパ飲したが、「頑張れ！」との応援も虚しく、飲み干すことはできなかった。その上、「きつい…」と着物の帯に手をかけたところで豪快にゲップ。これには一同が「うわぁ」「きたなーい！」などと盛り上がり、スタジオでVTRを見守るクロちゃんらも大ウケした。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

