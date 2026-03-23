アーティストYOSUKE、フレグランスブランド「THE ABRAM(R)」公式アンバサダーに。“音楽×香り”新プロジェクト始動

天然アロマフレグランスブランド「THE ABRAM(R)（アブラム）」を運営する株式会社リーモ・トロージェンは、2026年、アーティストYOSUKEをブランド公式アンバサダーとして迎えたことを発表。「香り」と「音楽」という、いずれも目に見えない感情表現を掛け合わせることで、これまでにない新しい体験価値の創出を目指す。

香りは記憶を呼び起こし、音楽は感情を揺さぶる。どちらも“目に見えない感情”に直接作用する芸術だ。

THE ABRAM(R)は、「香りで人生の記憶を刻む」という思想のもと、香りを単なるプロダクトではなく “感情の表現手段” として再定義してきた。

今回、2026年に新たな名義「YOSUKE」として再始動したアーティストとタッグを組むことで、「音楽×香り」による新しい感性体験の創出に挑戦する。

YOSUKEが音楽で表現してきたのは“人生の情熱”と“自分の道を切り開く覚悟”。その姿勢は、THE ABRAM(R)の掲げる“感情を香りで表現する” という哲学と強く共鳴している。

また、全国47都道府県ツアーや海外展開など、ジャンルや地域を越えて活動してきた背景は、ブランドが目指す“香りの体験価値の拡張”と一致。この共通思想から、今回のアンバサダー就任が実現した。

今後は、音楽と連動したフレグランスの開発、楽曲ごとの「香り体験」プロジェクト、ライブ・イベントでの香り演出、海外展開を視野に入れたコラボレーションといった取り組みを予定。五感を横断する“体験型ブランド”としての進化を目指す。

【YOSUKE コメント】

「音楽と香りは、どちらも目に見えないけれど、人の人生に深く残るもの。今回のプロジェクトで “記憶に残る体験” を一緒に作っていけることを楽しみにしています。」

【ブランド情報】

THE ABRAM(R)天然香料と芸術性を融合したフレグランスブランド。香りを「身につけるもの」ではなく、人生の感情を表現するものとして提案する。

THE ABRAM Flagship Store福岡県福岡市博多区古門戸町4-12Google Mapshttps://maps.app.goo.gl/J5eXd1eES9i4yvza8TEL:092-409-950010:00-18:00 Open every day