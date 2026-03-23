ソフトバンクは、アイドルグループ「虹のコンキスタドール」とのコラボキャンペーンを4月3日10時から実施する。期間は4月23日15時まで。

期間中、専用サイトでエントリーのうえ、ソフトバンクオンラインショップで対象機種を購入すると先着240名に「コラボオリジナル法被（はっぴ）」がプレゼントされる。新規またはMNPでの契約、および既存ユーザーの対象機種への機種変更も対象となる。ワイモバイルやLINEMOからの番号移行も対象に含まれる。

また、送られた「法被」に同封される応募券から抽選で100名に「虹のコンキスタドール ソフトバンクコラボキャンペーンスペシャルライブ」が当選する。

対象機種はiPhone 17シリーズ、iPhone 16シリーズ、Google Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど。このほか、Galaxy Z Fold7やGalaxy Z Flip7、「SoftBank Certified（認定中古品）」のiPhone 14 Proも含まれる。支払方法は、一括または24回払いに限られる。

購入時にオンラインショップ割やU22オンラインショップ割との併用はできない。申し込みは1人1回に限られ、日本国内での利用者が対象の個人名義の契約である必要がある。