ブラウンフォーマンジャパンは、「ジャックダニエル フレーバーズ」シリーズから、12年ぶりとなる新フレーバー「ジャックダニエル テネシーアップル」の日本での販売を、4月6日から全国のスーパーやリカーストアなどで順次開始する。また、Amazonおよび、リカーマウンテン他で3月17日から先行予約を開始した。この発売を記念し、3月17日に開催された「JACK FLAVORS LAUNCH EVENT」では、「ジャックダニエル」のブランド展開について紹介した他、女優・モデルの朝比奈彩さんをゲストに迎え、新商品「ジャックダニエル テネシーアップル」を使って人生初のカクテル作りに挑戦してもらった。



ブラウンフォーマンジャパン 代表取締役社長のアーロン・J・マーティン氏

「ジャックダニエルは、1866年の創業から160年を迎えた。ジャックダニエルのウイスキーは、現在も米国テネシー州リンチバーグの小さな町で、当時と同じ方法で作られている」と、ブラウンフォーマンジャパン 代表取締役社長のアーロン・J・マーティン氏が挨拶。「今回、日本で12年ぶりとなる新商品『ジャックダニエル テネシーアップル』をローンチする。この商品は、世界で愛されるブランドの伝統を守りつつ、革新的な取り組みを体現したものとなっている。日本でも多くの消費者に手に取ってもらえることを願っている」と、日本では久しぶりとなる新商品への期待を述べた。



ブラウンフォーマンジャパン マーケティング部 マーケティングマネジャーの美馬あすか氏

続いて、同 マーケティング部 マーケティングマネジャーの美馬あすか氏が、「ジャックダニエル」のブランド概要について説明した。「『ジャックダニエル』のウイスキーは、創業者であるジャスパー・ニュートン・ジャック・ダニエル氏が原点となっている。彼の精神とウイスキー作りのこだわりは、現在もブランドの中に息づいている。そして、昔も今も、世界中で愛されるすべての『ジャックダニエル』がテネシー州リンチバーグで作られている」とのこと。「『ジャックダニエル』のウイスキーの最大の特徴は、チャコール・メローイング製法を採用している点にある。サトウカエデの炭を敷き詰めた桶で、原酒を一滴一滴ろ過して磨いていく。この手間暇かかる工程によって雑味が取り除かれ、スコッチやバーボンとは異なる独自のテネシーウイスキーが生まれる」と、他のウイスキーとは一線を画す味わいなのだと訴えた。



左から：ジャックダニエル テネシーハニー、ジャックダニエル Old No.7

「日本においては、単なるウイスキーではなく、ライフスタイルを提案するべく、消費者の多様な嗜好に応える商品を展開してきた。オリジナルの『ジャックダニエル Old No.7』をメインに、ウイスキー愛好家向けの『ジェントルマンジャック』、『ジャックダニエル シングルバレル』、『ジャックダニエル 10年』、女性や初心者におすすめのフレーバーズシリーズ『ジャックダニエル テネシーハニー』を揃えている」と、日本市場での商品ラインアップを紹介。



ジャックダニエル テネシーアップル

「そして今回、フレーバーズシリーズから新たに『ジャックダニエル テネシーアップル』が登場する。同品は、なめらかな口当たりの『ジャックダニエル Old No.7』をベースに、爽やかなアップルのリキュールを加えたフレーバーウイスキー。親しみやすい味わいで、シーンや人を選ばない商品に仕上がっている。すでに世界各国で高い評価を受けており、日本の消費者テストでも圧倒的な支持を得ることができた」と、満を持して「ジャックダニエル テネシーアップル」を上市するのだと意気込んだ。



女優・モデルの朝比奈彩さん

ここで、女優・モデルの朝比奈彩さんが、「ジャックダニエル テネシーアップル」のパッケージをイメージしたグリーンの衣装で登場。「お酒は、量をそれほど飲むというわけではないのだが、ファッション関係のスタッフや友人、家族との食事の際など、お酒を飲む機会は多い。家にいるときは、まだ子どもが小さいので、一人の時間ができたタイミングでお酒を楽しむようにしている」という朝比奈さん。「ジャックダニエル テネシーアップル」を飲んだ感想を聞くと、「すごく美味しかった。スッキリしていて、最初に飲んだ時に青リンゴの香りがふわっと広がり、これからの季節にピッタリだと感じた。私は普段、お酒を炭酸で割ることが多いのだが、今回はマネジャーの勧めでロックを試してみたところ、香りが良くてどんどん飲めてしまった」と、爽やかなアップルの香りと味わいを絶賛していた。



カクテル作りに挑戦する朝比奈彩さん（左）と、それをサポートするブラウンフォーマンジャパン マーケティング部 マーケティングマネジャーの美馬あすか氏

そんな朝比奈さんに、ステージ上で「ジャックダニエル テネシーアップル」を使ったカクテル作りに挑戦してもらった。「カクテルを作るのは人生初なので、ちょっと緊張している。グラスが震えないように気をつけたい」と、不安げな表情を見せる朝比奈さん。そこで、ブラウンフォーマンジャパンの美馬氏が寄り添い、カクテル作りをサポートしてくれた。



自作カクテルを披露する朝比奈彩さん

まず、グラスに氷を入れ、そこに「ジャックダニエル テネシーアップル」と割り材を1：4の割合で注いでいく。今回、朝比奈さんが選んだ割り材は「アイスティー」。「普段使っている割り材とは違うものを選んでみようと思った。牛乳やジンジャエールなど珍しい割り材も用意されていたが、青リンゴの爽やかな味わいにはアイスティーが合うと感じた」と、その理由を教えてくれた。仕上げに、ガーニッシュとして「青リンゴ」をチョイスし、グラスに加えると「朝比奈さんおすすめカクテル」が完成した。



自作カクテルを試飲する朝比奈彩さん

自分で初めて作ったカクテルを飲んだ朝比奈さんは、「アイスティーと青リンゴがマッチしていて、とても美味しい。どちらも爽やかで、よりスッキリと飲むことができる。リラックスしたいときにもおすすめなので、ぜひ試してみてほしい」と、自信作に仕上がったと笑顔をみせていた。最後に、朝比奈さんは、「『ジャックダニエル テネシーアップル』は、これからの暑い季節にピッタリの商品だと思う。ぜひ、いろいろな割り材を使って自分好みのカクテルを作って、楽しいお酒時間を過ごしてほしい」と、その日の気分やシーンに合わせて「ジャックダニエル テネシーアップル」を自由に楽しんでほしいと話していた。

［小売価格］2838円（税込）

［発売日］4月6日（月）

ブラウンフォーマンジャパン＝https://www.brown-forman.com/japan

ジャックダニエル ブランドサイト＝https://www.jackdaniels.com/ja-jp