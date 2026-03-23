巨人の戸郷翔征投手が１３日、２軍メンバーとしてジャイアンツ球場で練習を行った。

前日の楽天戦に１回限定で登板。２死球に３本の長打を浴び４失点と不本意な投球に終わり、２軍で開幕を迎えることが決まっていた。

田中将や竹丸、山城ら１軍の先発陣と体を動かした戸郷は２軍で開幕を迎えることに「自分の中でいろいろと整理をしました。降格というのは分かってましたし、自分を見直すいいきっかけ」と話した。

キャンプ中からリリースポイントを下げたフォームへの修正に取り組んでいるが、まだ答えにたどり着いていない状況。この日は田中将から助言を受けたといい「リリースポイントとか位置を意識することって、いつもではないことをやってるから、違うところに目を向けてちょっと感覚を探った方が、将大さんは良くなったと言ってくれて面白かった」。もがき苦しみながら昨季２００勝に到達した先輩の話は琴線に触れたようだ。

深い悩みに陥っている現状を「変にドツボにはまってる」と表現したが、「どん底まで来たのであとは上がるだけ」と前を見据えた戸郷。今後は２軍戦に登板しながら、自分の投球を取り戻していく。