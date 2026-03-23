東京アニメアワードフェスティバル実行委員会と日本動画協会が主催、東京都が共催する、日本を代表する国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）2026」は、映画祭最終日の3月16日に「コンペティション部門」の授賞式を開催し、長編アニメーションと短編アニメーションのグランプリおよび各賞を発表した。また、アニメーションにおける産業および文化の発展に寄与した人を顕彰する「アニメ功労部門」、優れたアニメ作品とアニメ業界の第一線で活躍しているクリエイターに贈られる「アニメ オブ ザ イヤー部門」各賞の授与も行われた。



東京アニメアワードフェスティバル フィスティバルディレクターの西岡純一氏

授賞式の開催にあたり、東京アニメアワードフェスティバル フィスティバルディレクターの西岡純一氏が挨拶。「フェスティバル開催中の4日間、様々な会場に顔を出してきたが、観客も関係者も、みんな笑顔になっていて、とてもよい映画祭ができたと思っている。一方で、世界情勢の影響によって、日本に来ることができないクリエイターや参加者も多く見られた。一刻も早く、平和な世の中になって、誰もが安心して映画祭を楽しめるようになることを願っている」と、緊迫する世界情勢の中で行われた今年のフェスティバルを振り返った。



「アニメ功労部門」顕彰の様子

授賞式では、まず「アニメ功労部門」の顕彰が行われた。同部門は、アニメーションの技術、表現だけでなく、人材育成を含む教育活動、国際交流など、広くアニメーション産業の社会的地位の向上に貢献した人に贈られるもの。今年は、プロデューサーの松谷孝征氏（代表作品「鉄腕アトム」）、原作者の竹宮惠子氏（代表作品「地球へ・・・」）、脚本家の金春智子氏（代表作品「レ・ミゼラブル 少女コゼット」）、監督の押井守氏（代表作品「GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊」）、立体アニメーター／人形作家の森まさあき氏（代表作品「ガラガラヘビがやってくる」）、美術監督の山本二三氏（代表作品「天空の城ラピュタ」）、声優の小山茉美氏（代表作品「Dr.スランプ アラレちゃん」）、アニメーション史家のなみきたかし氏（代表作品「セロ弾きのゴーシュ」）、漫画家／アニメーション監督／デザイナーの安彦良和氏（代表作品「機動戦士ガンダム」）の9名が顕彰された。



漫画家／アニメーション監督／デザイナーの安彦良和氏

顕彰者を代表して挨拶に立った安彦氏は、「私は20〜30年前頃、アニメ界に居場所がなくなって、一度は退場した人間。その後、アニメは一切見てこなかったが、近年は『ガンダム』に関係したOVA6本と、3年前には長編アニメを1本制作した。これは、アニメ界への復帰というわけではく、あくまでも忘れ物を取りに行くという感じだった」と、再びアニメ制作を手掛けた経緯を語る。「最近のアニメの状況を見ると、デジタル化が進み、絵が綺麗になり、人手やお金もかかっている作品が増えてきている。一方で、気がかりに感じるのは、メジャーな市場で売れているものをアニメにすることで、商業的に成功するケースが主流になっていること。その中で、若い有能な人も出てきているので、総合的にこれからもアニメ界が発展していってほしい」と、アニメ界のさらなる発展を願っていた。



「アニメ オブ ザ イヤー部門」各賞授与の様子

続いて、「アニメ オブ ザ イヤー部門」各賞の授与が行われた。今年は、2025年度（2024年10月1日〜2025年9月30日）に上映・放送・配信されたアニメーション全452作品を対象として選出。アニメ業界の第一線で活躍しているプロデューサー、クリエイター、その他メディアやアニメグッズを扱う店舗など、幅広いアニメーション業界のプロフェッショナルが選ぶ「作品賞」「個人賞」と、ファン投票から選ばれる「アニメファン賞」を決定した。

「個人賞」では、原作・脚本部門で魚豊氏、監督・演出部門で亀山陽平氏、アニメーター部門で榎本柊斗氏、美術・色彩・映像部門で竹田悠介氏、音響・パフォーマンス部門で米津玄師氏が受賞した。「アニメファン賞」には、映画「ヒプノシスマイク −Division Rap Battle−」が選ばれた。「作品賞」は、劇場映画部門で「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」、TVシリーズ部門で「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX」がそれぞれ受賞した。



短編アニメーション グランプリ作品「今日は土曜日なのに」監督のアリス・エサ・ギマランイス氏

そして、「コンペティション部門」短編アニメーションおよび長編アニメーションの各賞が発表された。短編アニメーションには、71の国と地域から997作品の応募があり、その中から優秀賞に「結末はただひとつ」、グランプリには「今日は土曜日なのに」が選ばれた。グランプリを受賞した監督のアリス・エサ・ギマランイス氏は、「この作品は、自分の人生での経験をもとに作った。それを独りよがりのものではなく、普遍的なものにしたいと努力してきたので、観た人の琴線に触れるものがあったらいいと思っている。この作品をきっかけに、世界中の母親の母親業が、より良い形になることを願っている」とコメントした。



長編アニメーション グランプリ作品「広場」監督のキム・ボソル氏

長編アニメーションには、世界31の国と地域から39作品の応募があり、その中から優秀賞に「青いソングバードの秘密」、グランプリには「広場」が輝いた。グランプリを受賞した監督のキム・ボソル氏は、「このような大きな賞をいただき、みんなに感謝を伝えたい。この作品は、南朝鮮で作られた北朝鮮の話。北朝鮮の話に関して、最も近くの国である日本の人々に理解してもらい、この賞を獲得できたことは最もうれしいことだと思っている」と受賞の喜びを述べた。



東京都知事の小池百合子氏

この他、学生賞は「小さな世界の終わり」、豊島区長賞は「親愛なる終わりへ」、東京都知事賞は「広場」（長編アニメーション グランプリ作品）が受賞した。授賞式に登壇した東京都知事の小池百合子氏は、「今年は、昨年を上回る74の国と地域から、1036作品の応募があった。このアワードを契機として、多くの才能あるアニメーターが、世界の舞台で羽ばたいていることをうれしく感じている。アニメーションは今や、国境や言語の壁を越え、世界中の人々の心をつなぐ、新たな共通言語となった。その中で日本のアニメは、豊かな表現力とストーリーの奥深さによって、世界中の人々を魅了し続けている。今後も東京アニメアワードフェスティバルでは、創作の現場と世界をつなぎ、日本のアニメーション文化を国際社会へと力強く発信していく。この場で生まれる評価と出会いが、次なる創造の扉を開いていくことを願っている」と、引き続き日本のアニメーション文化を応援していくと力を込めた。



東京アニメアワードフェスティバル実行委員長の石川和子氏

最後に、東京アニメアワードフェスティバル実行委員長の石川和子氏が、今後の展開について発表。「東京アニメアワードフェスティバルは、2014年に始まり、アニメーションを文化として、そして産業として、世界への発信の場とすべく歩んできたが、今回の授賞式をもって、次の歩みへと進めることになった。来年は、新たな国際アニメーションフェスティバルを、第1回大会として開催する。また、これに先立ち、今年秋には、新フェスティバルのプレイベントを実施する。世界のアニメーションを取り巻く環境は、大きく変化している。だからこそ、装いも新たに、次の時代のアニメーションを切り拓く、新しいフェスティバルを東京から生み出していく」と、新たに生まれ変わる来年の国際アニメーションフェスティバルにも期待してほしいとアピールした。

東京アニメアワードフェスティバル2026＝https://animefestival.jp/

日本動画協会＝https://aja.gr.jp/

東京都＝https://www.metro.tokyo.lg.jp/