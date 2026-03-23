禁煙するのに効果的な方法は何か。医師の牧田善二さんは「喫煙者は、タバコを吸ったことで『ストレスが解消した』というのは、まったくの勘違いで単純にニコチン依存症に陥っているだけだ。ただ、禁煙外来で治療を受けられるという点で、糖質依存症よりもニコチン依存症は有利といえる」という――。

※本稿は、牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／petesphotography ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／petesphotography

■熱中症予防にクーラーで涼しく

ここ数年、日本の暑さは異常ですね。このままでは、40度超えも当たり前になっていくかもしれません。こうした熱は、体内に熱がこもる熱中症を引き起こし、脳に大きな害を与えます。

熱中症は、その重症度が4段階に分類されています。めまいや大量発汗などでおさまれば最も軽い「I度」。頭痛や嘔吐などが出る「II度」になると医療機関の受診が必要です。また、III度以上だと後遺症のリスクも上がります。

後遺症には、注意障害、記憶障害、嚥下障害、小脳失調、失語症などがあり、大切な脳の機能が大きく損なわれてしまいます。

一般に、脳の機能を維持するためには、36度くらいの体温が理想と言われています。若い女性に多い低体温も問題ですが、逆に、あまり体温が高くなっても血液の流れが悪くなり、脳に送られる酸素の量が減ります。その結果、意識がもうろうとして集中力や思考力が低下し、頭痛やめまいにも襲われます。

インフルエンザなどに罹患して高熱が出たときに、頭が重くぼーっとした経験を持つ人も多いでしょう。

こうした状況が重なれば、認知機能が低下したり、脳そのものを損傷したりする可能性も出てきます。とくに、40度を超えるようなことがあれば、脳のタンパク質が変性し、深刻なダメージを受けます。

なお、熱中症は、日が当たる屋外ばかりではなく、むしろ室内で起こりがちです。クーラーが嫌いな人は多いですが、実は涼しいくらいの気温にしておくことが脳のためには重要です。

夜も、エアコンはつけっぱなしで眠るようにしたほうがいいでしょう。冬は、暖房をしっかりかけて、「体は温かく、頭は涼しく」を心がけましょう。

ちなみに、脳の機能が最も発揮される温度環境は、22度前後と言われています。集中して頭脳労働を行うときは、22度くらいに設定するといいでしょう。

■タバコで「ストレスが解消した」は大間違い

ニコチンは脳の血流を悪化させ、脳そのものをダメにします。また、あらゆる病気を引き起こし、全身とつながっている脳に結果的に大きなダメージを与えます。

喫煙者の副流煙は、周囲の人にも害を及ぼします。脳の働きについて考えているような意識が高いあなたなら、タバコを吸うという選択はなしです。

それでもタバコをやめない人の多くが、「禁煙したらかえってストレスが溜まって健康に良くない」と言い訳をします。

しかし、このときのストレスは、「タバコを吸えない」ことによって引き起こされています。タバコを吸えないからイライラし、「吸いたくてたまらない」という渇望に襲われているわけです。

一方で、非喫煙者は、そのような状態にはなりません。つまり、喫煙者は単純にニコチン依存症に陥っているのであり、タバコを吸ったことで「ストレスが解消した」というのは、まったくの勘違いなのです。

これは、すぐに甘いものを食べたり、炭水化物をドカ食いしたりしている糖質依存症と根っこは同じです。ただ、禁煙外来で治療を受けられるという点で、糖質依存症よりもニコチン依存症は有利かもしれません。

写真＝iStock.com／Dacharlie ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Dacharlie

ニコチン依存症から脱出するための最良・最短の方法は、医療機関の禁煙外来を受診すること。今は良い薬がありますから、それを処方してもらって、とっととタバコを手放しましょう。

自分の意思で何とかしようとして失敗するたびに落ち込んでいては、自己肯定感まで低くなってしまいます。

■脳を大事にしたいなら耳を大事にする

2017年に最初の発表があり、2020年にその内容が更新された、ロンドン大学のギル・リビングストン教授による有名な論文があります。

その研究では、認知症を引き起こすいくつかの危険因子を明らかにしているのですが、なかでも大きなリスクとして注目されたのが「難聴」です。

ここで言う難聴とは、生まれながらに聴力が低い人たちのケースではなく、加齢によって徐々に聴力が落ちていくものを指しています。

加齢性難聴が認知症につながる原因は、2つ考えられます。

ひとつが、脳への刺激の減少です。

年齢を重ねれば、誰でも多少は聴力は落ちますが、その落ち方が大きいと、これまで耳から入っていた音情報が減ってしまいます。すると、神経回路の活動が減り、最終的には脳が萎縮していくと考えられます。

もうひとつ、聞こえにくい音を必死に聞こうとすることで、脳の能力がそちらに使われ認知機能が落ちていくという説が、近年、非常に有力視されています。

いずれにしても、加齢性難聴が脳を老化させることは、間違いありません。

聴力に不安を感じたら、耳鼻科で相談し、早い時期から迷いなく補聴器を使いましょう。それが、脳を守るための最良の対応です。

■若い世代の約5割が音響性難聴のリスク

なお、難聴は、若い人にとっても他人事ではありません。なぜなら、普段から大音量にさらされていると、難聴になりやすいことがわかっているからです。

難聴の人はテレビの音量などもかなり大きくしないと聞こえませんが、反面、難聴になる最大の理由は大音量に長くさらされていることなのです。

実際に、工事現場など騒音がひどい環境で働いている人は「騒音性難聴」になりやすいことがわかっています。

そして、最近増加にあり、国際機関も警鐘を鳴らしているのが「音響性難聴」です。

すでに2015年には世界のおよそ3億人が難聴に罹っており、2050年までに12〜35歳という若い世代の約5割が音響性難聴のリスクにさらされるとWHOは分析しています。

電車の中で音楽を聴くのは楽しいでしょうが、イヤホンで大音量を耳に押し込む時間は、なるべく短くしたほうがいいでしょう。

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■仕事関係だけが自分の「社会」にしない

聴覚に限らず、視覚、嗅覚、味覚、触覚と、五感をフル活動させるような刺激が、脳の健康維持には必要です。

そうした刺激とともに、楽しい時間を過ごしたり、新しい知識を得たり、心を揺さぶられるような体験をしたりすることで、脳も大いに活性化されます。

こうしたことは、ひとりでも可能ではあるものの、さまざまな社会的つながりのなかでより強化されます。実際に、いくつかの信頼がおける研究で、社会的つながりが減ると認知機能が衰えていくことがわかっています。

すなわち、脳を大切に考えるなら、なるべく孤立することなく社会的つながりのある環境に自分の身を置くことが大事です。

このとき、それを「仕事関係」だけに絞らないことがとても重要です。

とくに、バリバリ働いて成果を出しているような男性に、仕事関係だけが自分の「社会」となっているケースが多く見受けられます。

こうした人が定年などで仕事から離れると、一気にその社会を失います。そして、いろいろな人と会話を交わす機会が減り、見た目も脳もあっという間に老けこんでしまうのです。

一方で、女性の場合は男性とは異なります。女性は仕事以外でも、もともと地域活動や子育てなどを通して自分の社会を形成しています。子どもの手が離れてからも、趣味のサークルなどによって社会を広げていく傾向があります。

だから、男性と反比例するように、年齢を重ねるほど精神的に元気になっていく女性が多いのです。あなたが今、働き盛りで仕事のことで頭がいっぱいだったとしたら、そういう自分にこそ「危険サイン」を送りましょう。意図的に多方面に関心を向け、居場所をたくさんつくっておきましょう。

「あれ、仕事以外には親しくできる人がいないな」と気づいてからでは遅いのです。「地域活動などに参加するには、自分はまだまだ若い」と感じているくらいのときが、実は最適です。

■五感をフル活動させる趣味を複数持つ

日本人を対象にしたある調査によると、65歳以上の人の3割が「趣味はゼロ」と回答したそうです。その調査では、趣味の数が4〜5くらいのケースで最も認知症が少ないという結果が出ています。

牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）

あなたも、いろいろな趣味を持っておくといいでしょう。体力が衰えたらできなくなるようなものばかりではなく、多方面に持っておきましょう。

その趣味は、料理でも、釣りでも、将棋でも、俳句でも、ハイキングでも……なんでもいいのです。どうしていいかわからなければ、教室に通ってもいいでしょう。

そこに通ってくる人は、年齢や性別に関係なく、みんな同士。あなたの上司でも部下でも家族でもありません。そうした人たちと、新しいつながりを築いて、若々しい脳を保ちましょう。

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牧田 善二（まきた・ぜんじ）

AGE牧田クリニック院長

1979年、北海道大学医学部卒業。地域医療に従事した後、ニューヨークのロックフェラー大学医生化学講座などで、糖尿病合併症の原因として注目されているAGEの研究を約5年間行う。この間、血中AGEの測定法を世界で初めて開発し、「The New England Journal of Medicine」「Science」「THE LANCET」等のトップジャーナルにAGEに関する論文を筆頭著者として発表。1996年より北海道大学医学部講師、2000年より久留米大学医学部教授を歴任。2003年より、糖尿病をはじめとする生活習慣病、肥満治療のための「AGE牧田クリニック」を東京・銀座で開業。世界アンチエイジング学会に所属し、エイジングケアやダイエットの分野でも活躍、これまでに延べ20万人以上の患者を診ている。著書に『医者が教える食事術 最強の教科書』（ダイヤモンド社）、『糖質オフのやせる作おき』（新星出版社）、『糖尿病専門医にまかせなさい』（文春文庫）、『日本人の9割が誤解している糖質制限』（ベスト新書）、『人間ドックの9割は間違い』（幻冬舎新書）他、多数。 雑誌、テレビにも出演多数。

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（AGE牧田クリニック院長 牧田 善二）