成田空港第2ターミナルに「SQUARE ENIX POP UP STORE」が4月3日期間限定オープン
スクウェア・エニックスは、成田空港第2ターミナル本館4階 AIRPORT MALLにて4月3日から9月27日の期間「SQUARE ENIX POP UP STORE」をオープンする。営業時間は8時から20時まで。
店舗では限定デザインとなる「ドラゴンクエスト」シリーズのスライム、「ファイナルファンタジー」シリーズのチョコボをモチーフとしたステッカーやA5ノート、アクリルキーホルダーを販売。価格はアクリルキーホルダーが1,430円、ステッカーが550円、A5ノートが1,760円となっている。
この他スクウェア・エニックスタイトルのグッズも販売。スライムのバルーンマスコットキーホルダーが1,540円、チョコボのあみぐるみが4,180円、「ファイナルファンタジーXIV」の「クプル・コポ」ぬいぐるみが2,970円などとなっている。【新商品】
AIRPORT ドラゴンクエスト スライム アクリルキーホルダー（1,430円）
AIRPORT ドラゴンクエスト スライム ステッカー（550円）
AIRPORT ドラゴンクエスト スライム A5ノート（1,760円）
AIRPORT ファイナルファンタジー チョコボ アクリルキーホルダー（1,430円）
AIRPORT ファイナルファンタジー チョコボ ステッカー（550円）
AIRPORT ファイナルファンタジー チョコボ A5ノート（1,760円）【ピックアップ商品】
スマイルスライム バルーンマスコットキーホルダー スライム（1,540円）
スマイルスライム ぎゅっとにぎろう！スライム（1,320円）
ファイナルファンタジー あみぐるみ チョコボ（4,180円）
ファイナルファンタジーVII リバース アクリルスタンド うたたねクラウド（1,650円）
ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズ 「#SQkawaii」（2,200円）
ファイナルファンタジーXIV クプル・コポ ぬいぐるみ（2,970円）
ファイナルファンタジーXIV ミニアクリルブロックコレクション Vol.1（1個400円）
NieR Series アクリルバッジコレクション Vol.1（1個770円）
キングダム ハーツ / カンバッジコレクションプラス（1個858円）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
(C) Disney