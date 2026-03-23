BTS、2020年発売の『Life Goes On』がSpotifyで10億回再生突破！韓国語歌詞の楽曲が再評価

BTSが、Spotifyにおいて10億回再生を達成した楽曲を新たに追加した。

2020年11月にリリースされたBTSの7thミニアルバム『BE』のタイトル曲『Life Goes On』が、Spotifyにて累計再生回数10億回（3月21日現在）を突破した。これによりBTSは、通算6曲目となる10億再生突破曲を保有することとなった。

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BTSはこれまでに、『FAKE LOVE』『Boy With Luv (feat. Halsey)』『Dynamite』『Butter』『My Universe』で10億回再生を達成している。今回の『Life Goes On』は、韓国語歌詞が中心の楽曲として10億回再生の金字塔を打ち立てたという点で、より深い意味を持つ。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

特に今回の記録は、3月20日にリリースされた新アルバム『ARIRANG』のヒットと相まって、さらなる注目を集めている。『ARIRANG』の全収録曲がSpotify「デイリートップソング・グローバル」で好成績を収める中、『Life Goes On』もリリースから約5年を経て同チャート（3月21日付）に再浮入。新旧の楽曲が並んで愛されるという珍しい光景を演出した。

『Life Goes On』は、懸命に走り続けながらも立ち止まらざるを得ない状況に直面したが、「それでも人生は続く」という慰めのメッセージを込めた楽曲だ。発売当時、米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」（2020年12月5日付）で1位を獲得し、世界的な反響を呼んだ。ビルボード62年の歴史の中で、韓国語歌詞が主体の楽曲が1位に輝いた唯一の事例として、音楽史に鮮明な足跡を残した。

JUNG KOOKが監督として参加したMVも根強い人気を誇る。ささやかな日常を過ごすメンバーの姿から、静かに歌い上げるシーンまで、映像全体に流れる温もりがファンに感動を与えた。 JUNG KOOKは独自の感性で、コロナ禍によりファンと直接会えない寂しさや恋しさを映像の中に温かく溶け込ませた。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースした。タイトル曲『SWIM』はSpotify「デイリートップソング・グローバル」で2日連続（3月20日・21日）1位を獲得した。また、Melon、genie、Bugsなど韓国主要音源サイトのデイリーチャート（22日付）でも1位を席巻し、圧倒的な存在感を改めて証明している。

（記事提供＝OSEN）