東日本大震災から15年。全国で地震が活発化している。これまで数々の地震予測を的中させてきた地震科学探査機構（JESEA）の「MEGA地震予測」によると、各地で巨大地震の予兆が見られるという。

【図解】アップデート版・異常変動全国MAP2026

JESEA代表の橘田寿宏氏が語る。

「3月に入ってから、東北や首都圏、北信越、九州など全国で震度3〜4の地震が相次いでいますが、今も北は北海道から南は沖縄まで異常が見られており、今後1〜2か月以内に震度5以上の大きな地震が起きる可能性は高いと考えています」（以下、「」内は橘田氏）

村井俊治・東大名誉教授が立ち上げたメールマガジン「MEGA地震予測」は、国土地理院が全国約1300か所に設置する電子基準点のGPSデータを使って地表の動きを捉え、1週間ごとの上下動の「異常変動」、長期的な「隆起・沈降」、AI（人工知能）の解析による危険度判定などを総合的に分析している。

近年は、地表の動きの分析に加え、衛星画像データの解析などを組み合わせた「ピンポイント予測」を実用化し、地震発生の切迫度がより高い時に限って発出している。2025年の同予測の的中率は85％を超える。

そうした予測法を駆使した最新の結果が別掲MAPの警戒ゾーンだ。現在、メルマガでは東北と首都圏・東海は〈4月15日まで〉、九州南部・南西諸島は〈4月8日まで〉と時期を明示し、〈M5.5±0.5〉と最大M6クラスの地震の「ピンポイント予測」を出している。

「3月上旬、東北の太平洋側と、茨城県、東京都、山梨県などの首都圏から静岡県、愛知県などの東海までの広い範囲の地表から、衛星画像データの解析で地震の前兆と思われるガスの噴出を確認しました。2月下旬には鹿児島県から沖縄県までに同様の前兆を確認し、警戒を促しています」

山形県の大蔵で9cm、岩手松尾と玉山で7cmを超える変動

以下、それらの警戒すべき地域を危険度順に詳しく見ていく。

■東北警戒ゾーン

奥羽山脈周辺に「異常変動」が集中し、山形県の電子基準点「大蔵」で9cm、岩手県の基準点「岩手松尾」と「玉山」で7cmを超える大きな変動が見られている。

「長期的な『隆起・沈降』では、日本海側と奥羽山脈周辺が沈降する一方、太平洋側が隆起しており、境目に歪みが溜まっていると考えられます」

■首都圏・東海警戒ゾーン

山梨県の基準点「韮崎」の7.26cmのほか、伊豆諸島（東京都）の基準点「大島3」と「三宅3」で5cmを超える「異常変動」が観測されている。

「伊豆大島近海が震源だった2014年5月の地震では、大島が震度2にもかかわらず、千代田区は震度5弱となりました。多くの人は『首都直下型』を心配しますが、伊豆諸島などで大規模な地震が起これば、地盤の緩い東京都心への影響も大きく、甚大な被害が出ることが予想されます。

長期的な『隆起・沈降』では、茨城県北部と静岡県の浜名湖周辺、愛知県の渥美半島が隆起しており、周囲との境目に歪みが溜まっています」

■九州南部・南西諸島警戒ゾーン

宮崎県、鹿児島県から沖縄県までの基準点で「異常変動」が連続して見られている。

「基準点のデータをAIで解析した危険度判定では、全国1位が『南西諸島』、2位が『九州南部』となっています」

そのほかの「警戒ゾーン」は別掲のMAPに示した。北海道は東方沖や根室地方北部の地震、北信越は富山県東部や長野県南部の地震などに引き続き要注意だという。

「ゴールデンウイークが終わるころまでは気を緩めず、警戒を怠らないようにしてください」

※週刊ポスト2026年3月20・27日号