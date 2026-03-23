借金5000万円を背負ったシンママ美容師、「引き寄せの法則」にハマって人生が激変した理由
現役のフリー美容師でありながら、経営者・占い師・講師・ヒーラーなど多彩な顔を持つMinoriさん。今でこそすべてが順調な彼女ですが、5000万円もの借金を一人で背負い、シングルマザーとして娘を育てながら貧乏にあえいだ過去も。
そんな彼女を救ったのは、スピリチュアルの考え方だったといいます。「もともと超がつくほどアンチスピリチュアルで現実主義者だった私が、まさか引き寄せの法則に救われるなんて思ってもいなかった」と振り返るMinoriさん。
初の書籍『引き寄せはファミレスでコーヒーをオーダーするくらい簡単』を出版したMinoriさんに、スピリチュアルに目覚めたきっかけや、人生の変化について伺いました。
◆元はアンチスピリチュアルだった
――引き寄せの本を出版されたほどなのに、元はアンチスピリチュアルだったというのは本当ですか？
Minori：経営者である父が「見たことのないものは一切信じない」というタイプの人でした。子どものころ、テレビで心霊や占いの番組を見ようものなら、即座にチャンネルを変えられてしまうほど。「そんな世界がもしあるなら、お金に困る人も不幸になる人もいない」が父の持論でしたね。私もその価値観を受け継いで、昔は「すべて努力でどうにかなる」「お金が欲しいと神頼みしているヒマがあるならバイトでもすればいい」という考えでした。
――若い頃は美容師として、順風満帆なキャリアを歩んでいたそうですね。それがなぜ、引き寄せに出会ったのでしょうか。
Minori：美容師としては異例のスピード出世で、就職して４年で店長になれました。大好きな仕事で成果を出して順調なのに、でもどこか空虚でした。そんなとき、妊娠が発覚。相手の男性とは家庭を築くイメージが持てなかったので、籍を入れることはなく、一人でも産むと決めました。「やっと生きる理由ができた」と思ったんです。
ただ、娘を出産して実家に戻ったら、思いがけない事実が発覚しました。父の事業が失敗して、5000万円もの借金があることがわかったのです。
――とんでもない金額ですね。小さいお子さんを一人で育てている以上、距離をおこうと判断する人も少なくないと思います。
Minori：生まれたばかりの娘を抱えていましたから迷いましたし、「逃げなさい」と言ってくれる人もいました。でも親に大切に育ててもらった恩を感じていたので、借金を肩代わりすることにしたのです。そこからは、かなり厳しい生活が始まりました。
◆とにかくお金がなくて、娘にランドセルを買ってあげられなかった
――本当に大変だったと思います。一番つらかったのはどんなことでしたか？
Minori：とにかくお金がなくて。娘にランドセルを買ってあげられなかったのは、今思い出しても胸が痛いです。当時ゲームボーイが流行っていましたが、もちろん買えません。ウォーターゲームという、ボタンを押すと水中で輪投げができるおもちゃでぽつんと遊ぶ娘を見て、やるせない気持ちでいっぱいでした。
仕事を掛け持ちしていてまず時間がない。そのうえ、時短家事の味方である「麻婆豆腐のもと」とか「唐揚げ粉」を買うお金もなくて、安い鶏肉を細かく刻んでナゲット風にするなど、切り詰めてやりくりしていました。車を持っていたけど、ガソリン代が捻出できず、移動はもっぱら自転車でした。精神的にも追い詰められていて、娘が食器を床に落としただけで自分でも引くくらいの大声で怒鳴ってしまったりして、自己嫌悪に陥っていました。
――極限状態にあったのがよくわかります。
Minori：私、助けを求めるのが本当に苦手だったんですよね。弱り目に祟り目で、そこから立て続けに悪いことが起きました。娘がいつもより元気がない。でも、ベースが元気な子なので、医師の目には病気に見えなかったらしく、病院に行ってもたらいまわしにされました。
そんな彼女を救ったのは、スピリチュアルの考え方だったといいます。「もともと超がつくほどアンチスピリチュアルで現実主義者だった私が、まさか引き寄せの法則に救われるなんて思ってもいなかった」と振り返るMinoriさん。
◆元はアンチスピリチュアルだった
――引き寄せの本を出版されたほどなのに、元はアンチスピリチュアルだったというのは本当ですか？
Minori：経営者である父が「見たことのないものは一切信じない」というタイプの人でした。子どものころ、テレビで心霊や占いの番組を見ようものなら、即座にチャンネルを変えられてしまうほど。「そんな世界がもしあるなら、お金に困る人も不幸になる人もいない」が父の持論でしたね。私もその価値観を受け継いで、昔は「すべて努力でどうにかなる」「お金が欲しいと神頼みしているヒマがあるならバイトでもすればいい」という考えでした。
――若い頃は美容師として、順風満帆なキャリアを歩んでいたそうですね。それがなぜ、引き寄せに出会ったのでしょうか。
Minori：美容師としては異例のスピード出世で、就職して４年で店長になれました。大好きな仕事で成果を出して順調なのに、でもどこか空虚でした。そんなとき、妊娠が発覚。相手の男性とは家庭を築くイメージが持てなかったので、籍を入れることはなく、一人でも産むと決めました。「やっと生きる理由ができた」と思ったんです。
ただ、娘を出産して実家に戻ったら、思いがけない事実が発覚しました。父の事業が失敗して、5000万円もの借金があることがわかったのです。
――とんでもない金額ですね。小さいお子さんを一人で育てている以上、距離をおこうと判断する人も少なくないと思います。
Minori：生まれたばかりの娘を抱えていましたから迷いましたし、「逃げなさい」と言ってくれる人もいました。でも親に大切に育ててもらった恩を感じていたので、借金を肩代わりすることにしたのです。そこからは、かなり厳しい生活が始まりました。
◆とにかくお金がなくて、娘にランドセルを買ってあげられなかった
――本当に大変だったと思います。一番つらかったのはどんなことでしたか？
Minori：とにかくお金がなくて。娘にランドセルを買ってあげられなかったのは、今思い出しても胸が痛いです。当時ゲームボーイが流行っていましたが、もちろん買えません。ウォーターゲームという、ボタンを押すと水中で輪投げができるおもちゃでぽつんと遊ぶ娘を見て、やるせない気持ちでいっぱいでした。
仕事を掛け持ちしていてまず時間がない。そのうえ、時短家事の味方である「麻婆豆腐のもと」とか「唐揚げ粉」を買うお金もなくて、安い鶏肉を細かく刻んでナゲット風にするなど、切り詰めてやりくりしていました。車を持っていたけど、ガソリン代が捻出できず、移動はもっぱら自転車でした。精神的にも追い詰められていて、娘が食器を床に落としただけで自分でも引くくらいの大声で怒鳴ってしまったりして、自己嫌悪に陥っていました。
――極限状態にあったのがよくわかります。
Minori：私、助けを求めるのが本当に苦手だったんですよね。弱り目に祟り目で、そこから立て続けに悪いことが起きました。娘がいつもより元気がない。でも、ベースが元気な子なので、医師の目には病気に見えなかったらしく、病院に行ってもたらいまわしにされました。