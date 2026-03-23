フィリピンの指示役による広域強盗事件において、フィリピン側の指示役のひとり、藤田聖也被告（41）の裁判員裁判が1月から開かれていた。2月16日の判決公判で東京地裁（戸苅左近裁判長）は藤田被告に求刑通りの無期懲役を言い渡した。藤田被告は判決を不服として控訴している。

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藤田被告は強盗について「幇助にとどまる」と主張していたが、日本で強盗に加担し、すでに受刑者となっている実行役らが証人として証言し、被告の指示役ぶりを明らかにした。【前後編の前編】

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一連の強盗の実行役らは主に、SNS等にアップされたいわゆる「闇バイト」募集投稿により集められた。指示役と繋がった実行役らは報酬目当てに、秘匿性の高いアプリ「テレグラム」を用い、強盗に入るターゲット宅の情報や侵入方法、準備する道具、集合時刻や場所、乗り込む車など、あらゆる局面において指示役からの指示を受け、行動する。

ターゲット宅に突入する際はテレグラムを通話モードにしたうえ、イヤホンを装着し、リアルタイムで指示役から音声で指示を受けながら強盗を敢行する。そんな実行役らは、強盗に関与する前にあらかじめ、指示役に求められ、身分証と顔写真を送っている。いっぽうで指示役らは当時、テレグラム上のアカウント名を用いて実行役とやりとりし、実行役らは彼らの素性を知らぬまま、強盗に加担していた。

藤田被告はこうした広域強盗のうち、2022年10月から2023年1月にかけて日本国内で発生した7件の強盗や空き巣に、指示役として関与したとして起訴されていた。フィリピンで一連の事件に関与していたとして逮捕された日本人は藤田被告を含めて4名。もともと彼らは4人のうちのひとり、渡辺優樹被告（41）がフィリピンに構築した日本をターゲットとする特殊詐欺組織の一味あるいは関係者だった。

藤田・渡辺両被告、そして昨年に懲役20年の判決を言い渡された小島智信被告（48）は2019年11月の詐欺拠点摘発をきっかけとしてそれぞれ、フィリピンの入管施設であるビクータン収容所に送られた。そこに一足早く収容されていたのが、かつて渡辺被告の組織に「間借り」していたことのある今村磨人被告（41）である。

今村被告が収容所内で先んじて日本での広域強盗を始めたことを察知した渡辺・藤田両被告が、今村被告と共に広域強盗に加担するようになり、小島被告もリクルーターとして関与した……というのが、この広域強盗におけるフィリピン側の経緯だ。彼らは身柄の解放やその後の逃亡生活のため、資金を必要としていた。収容所内ではスマホを所持するにも職員に金を払わなければならないという事情もあった。

時計のなかから出てきた違法薬物

これまで各地の裁判所で行なわれてきた日本側の実行役らの裁判から、藤田被告はテレグラム上で「キム・ヨンジュン（以下キム）」と名乗り、日本の実行役らと綿密に連絡をとりながら強盗を指示していたことはすでに明らかになっていた。しかし藤田被告は裁判員裁判の罪状認否において、自身の役割が指示役などという責任の重いものではなく、日本の実行役を手助けしただけの「幇助にとどまる」と主張した。

遠く離れたフィリピンから遠隔で日本の実行役を動かしていたのだから、圧倒的な立場の差があったかと思いきや、幇助とは一体どういうことなのか。藤田被告が起訴されている計7件の強盗や空き巣では、彼がどのように強盗に関与したか、まず7件のうち初期の2件に実行役として関わった石栗一樹受刑者（懲役9年確定）が証人として出廷し、幇助に到底留まらない藤田被告の指示役ぶりを語った。

2022年10月に東京都稲城市で起こした強盗において、石栗受刑者はフィリピンにいた指示役のうち「キム」を名乗る藤田被告から逐一指示を受け、その都度報告しながら、他の実行役を車に乗せ、現場近くに到着。突入直前に「キム」から次のように求められたという。

「近くのセブンイレブンの駐車場でトイレ休憩してたら、キムから『全員に言いたいことがあるからスピーカーモードにしてほしい』と指示を受けました。車には他の実行役も乗っていて、自分はスマホのテレグラム通話をスピーカーにして、皆に聞こえるようにしました」（石栗受刑者の証言）

すると「キム」は車内で待機していた実行役らに、こう呼びかけた。「ひとりひとりが主役だと思って頑張ってください」。突入後に各実行役が何をするのかという役割についても、細かくキムから指示を受けていたという。

「自分は宅配業者を装って突入する役。ほかは、電話線を切って金庫を探す役や、逃げる時の動線確保と見張り役も決まっていました。他の実行役は、家の人を脅して金庫の暗証番号を吐かせて金庫の中だけ抜くようにキムから言われてました」（石栗受刑者の証言）

強盗を敢行した後も石栗受刑者は、金の集計をする様子を撮影し、キムにリアルタイムで中継していた。奪い取った金も、キムに命じられたとおりに分配し、現金運搬役に渡している。幇助とは言い難い関与度合いである。石栗受刑者はそのうえ強盗だけでなく、覚醒剤の運搬もキムに命じられたことがあるという。

「『今後、組織の中枢的な仕事もしてほしい。こっちに来てくれないか』と言われて東京に行くと、モノを運ぶ仕事をしてほしいと言われた。川崎でレンタカーを借りるように言われたので借りて、指示した場所に向かって大きな段ボールを受け取るように言われたので、受け取りました。

見た目は大きな時計でした。写真を撮ってキムに送り、飯田橋にあるホテルの部屋までそれを届けました。見た目は完全に時計でしたが、怪しいと思ってキムに聞くと『まあまあ』と言われた。よからぬものを運んでいるとは思ってたが、後から『時計を割ると中身が出てくる』と（キムから）言われました。中身はシャブでした」（石栗受刑者の証言）

強盗の"案件"の合間に、キムから指示を受け、違法薬物の運搬も行なっていた石栗受刑者だったが、山口県岩国市の強盗に及んだ際、逮捕される。以降、キムが頼った日本側の実行役が、永田陸人受刑者（24）だ。6件の広域強盗に関わり無期懲役が確定している永田受刑者も証人として出廷し、事件について語った。

（後編につづく）

◆取材・文／ 高橋ユキ（ノンフィクションライター）