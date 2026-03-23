◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(23日、甲子園球場)

春の選抜高校野球の大会5日目。この日は1回戦の3試合が行われ、東北(宮城)、英明(香川)、三重が2回戦進出を決めました。

第1試合は東北と帝京長岡(新潟)が対戦。初回には東北が、相手投手の乱調を逃さず2つの押し出し四球で2点を先制します。さらに2回にもタイムリーや犠牲フライなどで2点を追加。このまま試合の主導権を譲らず5-1で勝利しました。東北は春の甲子園に出場した2008年、2011年、2023年のいずれも初戦敗退。MLB・パドレスのダルビッシュ有投手が在籍していた2004年以来となる、22年ぶりの春の甲子園での白星となりました。

英明と高川学園(山口)による第2試合は、両先発の見事な立ち上がりで3回まで無得点。しかし4回に英明打線が奮起し、連続のタイムリーなどで3点を先制します。5回には強雨に見舞われるなど、グラウンドコンディションも難しくなる中、4点差で最終回に突入。この回は高川学園も執念を見せ、相手のエラーを誘うタイムリーなどで2点差まで追い上げるも、英明が逃げ切りました。

第3試合は三重と佐野日大(栃木)が対戦。両チーム無得点で迎えた6回には、三重が連打と四球で1アウト満塁の好機をつかみます。その後2アウトまで持ち込まれるも、大西新史選手(3年)が先制の2点タイムリー。投げては、先発・上田晴優投手(3年)が8回2アウトまで被安打4、無失点の好投を見せました。3アウト目は古川稟久投手(3年)が奪いゲームセット。投手戦を完封勝利でものにしました。

▽大会5日目結果東北(宮城) 5-1 帝京長岡(新潟)英明(香川) 5-3 高川学園(山口)三重(三重) 2-0 佐野日大(栃木)