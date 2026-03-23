お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが１６日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、ブレーク中の女性芸人・ヒコロヒーをゲストに迎えて半生を深掘りした。

ヒコロヒーは下積み時代の水商売アルバイトを述懐。「大学もやめて、お笑い１本となったきに新地で働き始めました。。キャバクラみたいな。そこはもう時給３０００円とかにいきなりなるんで。体入（体験入店）みたいなのから始まって。『１日でこんな稼げんの？』ってなって。今まで８００円で４時間働いて３０００円やったのが、いきなり（４時間勤務で）１万２０００円とかになるから。ええっ？って」と振り返った。

つづけて「ドレスみたいなのを一応、着させられてましたね。『ヘアセットに行ってください』っていうのが面倒くさくて。ヘアセットもなくて、ドレスとかも、うるさく言われないみたいな所を選んだので。そこらへん、結構、緩めではありましたけど。こぢんまりとした。まあ、キャバクラ…？スナックとも違う。でも、キャバクラって言うほど、派手な感じもない。ラウンジみたいな」と話した。

金ちゃんから「嫌な客とかいた？」と聞かれると、ヒコロヒーは「いましたね…。いました…。私がどうとかじゃなくて。そういう場でお姉ちゃんを口説くことが楽しいっていうだけで。まあ、まあ、別にそれは…」と振り返った。

ヒコロヒーは「新地のときは、すっごい、お姉さん（先輩）が可愛がってくれたんですよ。最初に入ったときは、お客様がどうのこうのとかじゃなくて。まず、ヘルプっていうバイトやったんで。ホステスが（接客）してる席に付かせてもらう。タダで酒を飲めるから私、カパカパ飲むわけです。お姉さんからしたら売上が立つから、それでスゴい気に入ってもらって。スゴい可愛がっていただいて」と述懐。

「あらゆることは、そこで一応教えてもらったんですよ。『（客の）ここは触っていいけど、ここは触るな』とか。当時ですよ。１０年以上前の、そのお店のお姉さんが言ってたのは『まず、ここ（ヒザや太もも）をベタベタ触ってる奴はもう、あかん』と。『男の人は、だいたい膝とか触られたら喜ぶけど、そんなことしてたら、あかん』と。『触ってのエエのは、ここ（肩）から上だけやねん』っていうのは言ってました」と話していた。