Bye-Bye-Handの方程式に、サポートを務めていた塚川由祐（Dr）が正式加入し、新体制としての活動をスタートした。

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メンバーと同じく大阪 豊中を拠点に活動するドラマー 塚川は、学生時代からの旧知の仲。さらにBye-Bye-Handの方程式は、7月17日の神戸 太陽と虎公演を皮切りに全国6カ所を周る『Bye-Bye-Handの方程式「ここからあなたを見つけるよTOUR」』を開催する。

なお同公演のチケットのオフィシャル先行は、3月29日23時59分まで受付中だ。

＜汐田泰輝（Vo/Gt） コメント＞

Bye-Bye-Handの方程式にこの度新たな仲間が加わります。ずっと地元の豊中で、励まし讃えあってきた仲間の1人でもある塚を正式なバイハンのドラマーとして迎え入れます！これでようやく完全体になります。ここから続く僕らの夢の続きを、この4人で叶えようと思います！しっかり見届けて下さい。

（文＝リアルサウンド編集部）