フォード選手権への滑り込み出場が決まった渋野日向子（撮影：ALBA）

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＜フォード選手権　事前情報◇23日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞アリゾナ州で開催される米国女子ツアー「フォード選手権」（3月26〜29日）。ウェイティング（待機選手）だった渋野日向子がエントリーリストに滑り込んだ。

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渋野は昨年のQシリーズ（最終予選会）を24位で突破。出場優先順位は決して高くなく、ウェイティングとして出場枠が空くのを待つ状況だったが、現時点でエントリーリスト144番目に滑り込んだ。これにより先週の「フォーティネット・ファウンダーズカップ」に続き、米ツアーを主戦場とする日本勢15人全員が参戦することになった。フォーティネットでは予選落ちを喫した渋野だが、すぐに雪辱を果たす機会が巡ってきた。このチャンスを生かし、第1回リシャッフル突破へポイントを積み上げたい。
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