テクニカルポイント ユーロドル １０日線近傍
テクニカルポイント ユーロドル １０日線近傍
1.1851 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1837 一目均衡表・雲（上限）
1.1827 一目均衡表・雲（下限）
1.1690 100日移動平均
1.1677 200日移動平均
1.1645 一目均衡表・基準線
1.1644 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1622 21日移動平均
1.1529 10日移動平均
1.1528 一目均衡表・転換線
1.1525 現値
1.1414 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1393 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ユーロドルは１０日線近傍と、短期的に落ち着いた水準。
1.1851 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1837 一目均衡表・雲（上限）
1.1827 一目均衡表・雲（下限）
1.1690 100日移動平均
1.1677 200日移動平均
1.1645 一目均衡表・基準線
1.1644 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1622 21日移動平均
1.1529 10日移動平均
1.1528 一目均衡表・転換線
1.1525 現値
1.1414 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1393 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ユーロドルは１０日線近傍と、短期的に落ち着いた水準。