テクニカルポイント　ユーロドル　１０日線近傍

1.1851　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1837　一目均衡表・雲（上限）
1.1827　一目均衡表・雲（下限）
1.1690　100日移動平均
1.1677　200日移動平均
1.1645　一目均衡表・基準線
1.1644　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1622　21日移動平均
1.1529　10日移動平均
1.1528　一目均衡表・転換線
1.1525　現値
1.1414　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1393　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

ユーロドルは１０日線近傍と、短期的に落ち着いた水準。