テクニカルポイント ユーロドル １０日線近傍 テクニカルポイント ユーロドル １０日線近傍

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テクニカルポイント ユーロドル １０日線近傍



1.1851 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1837 一目均衡表・雲（上限）

1.1827 一目均衡表・雲（下限）

1.1690 100日移動平均

1.1677 200日移動平均

1.1645 一目均衡表・基準線

1.1644 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1622 21日移動平均

1.1529 10日移動平均

1.1528 一目均衡表・転換線

1.1525 現値

1.1414 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1393 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ユーロドルは１０日線近傍と、短期的に落ち着いた水準。

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