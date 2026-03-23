◆センバツ第５日 ▽１回戦 三重２―０佐野日大（２３日・甲子園）

１２年ぶり５度目の出場となる佐野日大（栃木）は三重に敗れた。ＰＬ学園（大阪）の監督として春夏通算６度の甲子園制覇を果たした中村順司氏（７９）の孫である中村盛汰主将（３年）は「５番・三塁」で出場し、２回の第１打席で左前打を放つも、実らなかった。主将の父・中村猛安氏（４６）も、２０２１年夏に日大東北（福島）の部長として甲子園に出場。父子３代で聖地に立った。

佐野日大の先発は右腕の鈴木有（３年）。初回から４回までは毎回、先頭打者に出塁を許すも後続を断った。５回も２死後に安打を許したが、続く打者を一ゴロに仕留めて得点は許さなかった。

対する三重の先発は左腕の上田晴優（３年）。上田に対し５回まで２安打に抑えられていた打線は６回、先頭の高橋丞（３年）が中前打で出塁。犠打で１死二塁と得点圏に走者を置いたが、２番打者の桜岡稜万（３年）は空振り三振。続く小林優太（３年）は二ゴロに倒れた。

すると直後の守備。連打を浴びるなど１死満塁のピンチを背負った。山辺慧（２年）は空振り三振に仕留めたが、主将の大西新史（３年）に左前へ２点打を浴びた。

２点を追う８回、先頭で小和田和輝（３年）が相手失策で出塁。２死一、二塁の好機を作ったが、桜岡が空振り三振に倒れた。９回も得点を奪えず敗れた。