給料日前にも活躍！絶品「葱まんま」が1分で作れた

家計のピンチを救ってくれる「ご飯」レシピ

イベントごとが増える年度末は出費も増えていくばかり。食費はなんとか抑えたい！ と思っている人もいるのではないでしょうか。そんなときにおすすめなのが、「ねこまんま」ならぬ「葱まんま」。使う材料はシンプルなのに感動するおいしさで、食べ応えも満点です。

ネギが香ばしくて美味

ハマる人続出！これ一杯で大満足

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも皆さん大絶賛！「想像していた以上のおいしさに驚いてます！家族も気に入りました」「食欲なかったのにおいしすぎて完食！」などのコメントがたくさん届いています。





ねぎと韓国唐辛子、すりごま、醤油、砂糖、ごま油をあわせたものを温かいご飯に混ぜるだけ。韓国唐辛子は私たちが想像している唐辛子とは違い、辛味はそれほど強くないので、辛いものが苦手な人も安心して食べることができますよ。

材料費はほとんどかからず、おかずなしでも、これ一杯で大満足のおいしさ。これなら給料日前のピンチのときでも気軽に作れそう。つくれぽではランチに作っている人が多くいましたが、混ぜるだけで簡単なので、朝食や夜食にもいいかもしれませんね。ぜひ皆さんも「葱まんま」、試してみてください！