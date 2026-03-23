ノエル団長と釣りデート!?「ウェスタdeクッキング」第18話が公開。みんなで食べる塩焼きの味
【ウェスタdeクッキング】 3月20日 更新
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スクウェア・エニックスは3月20日、「マンガUP！」にてカバー（原作）とヨハネ氏（漫画）によるマンガ「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」第18話を公開した。
第18話ではノエル団長の発案により、”いつメン”4人で釣りへ。道具もない中、手際よく釣り竿を作り、餌を現地調達する団長だったが……。
マンガUP！「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」のページ
🍽️最新話公開🍽️#マンガUP より「#ウェスタdeクッキング」第18話が公開されました🎉- ホロライブ・オルタナティブ (@hololiveALT) March 21, 2026
団長の楽しい釣り講座！
一行の釣果やいかに！
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🔽出演
赤井はあと @akaihaato
角巻わため @tsunomakiwatame
不知火フレア @shiranuiflare
白銀ノエル… https://t.co/jchLdAowpj pic.twitter.com/jrNJeEnS4s
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