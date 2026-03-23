【ウェスタdeクッキング】 3月20日 更新

第18話を読む

【拡大画像へ】

スクウェア・エニックスは3月20日、「マンガUP！」にてカバー（原作）とヨハネ氏（漫画）によるマンガ「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」第18話を公開した。

第18話ではノエル団長の発案により、”いつメン”4人で釣りへ。道具もない中、手際よく釣り竿を作り、餌を現地調達する団長だったが……。

マンガUP！「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」のページ

(C) 2016 COVER Corp.