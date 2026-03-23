そごう横浜のサンリオ＆ディズニーストア、3月26日に閉店へ。「一番通ってた」「思い出の場所が...」悲しみの声絶えず。

2026年3月26日、そごう横浜の8階にある2つのショップが閉店します。

世界的に人気のキャラクター雑貨を取り扱う2店舗が同日閉店ということで、SNSには悲しみの声が上がっています。

「ディズニーストア」のその後は...

閉店が決まっているのは、8階・子供フロアにある、ハローキティやマイメロディなどのサンリオキャラクターグッズを豊富に扱う「サンリオ」と、公園をイメージした店内にディズニーキャラクターのグッズが並ぶ「ディズニーストア」。

3月26日以降、神奈川県横浜市の「サンリオ」は6店舗に。近隣では「高島屋 横浜店6F サンリオ」（0.35km）が最も近いです。

「ディズニーストア 横浜そごう店」は3月26日に営業を終了しますが、4月6日からはそごう横浜店の７階特別会場での営業を予定しています。

Xには、この知らせを知った利用から多くの反応が。

「舞浜行った気分になれるところだったんだがなぁ」

「間違いなく一番通ってた」

「毎週行くほど大好きだったのに」

「子供の頃からお世話になりました」

「寂しすぎる」

「思い出の場所がなくなっていくな」

など、別れを惜しむ声が上がっています。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）