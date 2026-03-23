そごう横浜のサンリオ＆ディズニーストア、3月26日に閉店へ。「一番通ってた」「思い出の場所が...」悲しみの声絶えず。
2026年3月26日、そごう横浜の8階にある2つのショップが閉店します。
世界的に人気のキャラクター雑貨を取り扱う2店舗が同日閉店ということで、SNSには悲しみの声が上がっています。
「ディズニーストア」のその後は...
閉店が決まっているのは、8階・子供フロアにある、ハローキティやマイメロディなどのサンリオキャラクターグッズを豊富に扱う「サンリオ」と、公園をイメージした店内にディズニーキャラクターのグッズが並ぶ「ディズニーストア」。
3月26日以降、神奈川県横浜市の「サンリオ」は6店舗に。近隣では「高島屋 横浜店6F サンリオ」（0.35km）が最も近いです。
「ディズニーストア 横浜そごう店」は3月26日に営業を終了しますが、4月6日からはそごう横浜店の７階特別会場での営業を予定しています。
Xには、この知らせを知った利用から多くの反応が。
「舞浜行った気分になれるところだったんだがなぁ」
「間違いなく一番通ってた」
「毎週行くほど大好きだったのに」
「子供の頃からお世話になりました」
「寂しすぎる」
「思い出の場所がなくなっていくな」
など、別れを惜しむ声が上がっています。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）