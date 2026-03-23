アイオワ大が前年王者フロリダ大に逆転勝利の大番狂わせ…父から子へ、27年越しの“スウィート16”

3月23日（現地時間22日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”のサウス・リージョンの2回戦がアメリカ・フロリダ州タンパのベンチマーク・インターナショナル・アリーナで行われ、アイオワ大学（第9シード）が73－72でフロリダ大学（第1シード）を破る大番狂わせを演じた。

試合序盤から激しく点を取り合う展開となり、アイオワ大はタビオン・バンクスとアルバロ・フォルゲイラスらを中心にオフェンスを展開し、33－31とわずかにフロリダ大を上回り前半を折り返した。

後半に入っても両者一歩も譲らぬ展開となり、シーソーゲームが繰り広げられた。劇的な幕切れとなったのは最終盤だ。試合時間残り8秒、アイオワ大はフロリダ大のアイザイア・ブラウンに2本目のフリースローを決められ、70－72と2点のビハインドを負う。しかし、残り2秒にアイオワ大のフォルゲイラスが右コーナーから3ポイントシュートを成功させ逆転すると、これが決勝弾となり73－72で激戦を制した。

3回戦進出となったアイオワ大は、バンクスが20得点6リバウンド、劇的なシュートを成功させたフォルゲイラスが14得点5リバウンドを記録した。ベネット・スターツは40分のフル出場を果たし、13得点5リバウンド5アシストをマークした。

一方、昨シーズンのマーチマッドネス優勝校であり優勝候補の一つだったフロリダ大は、アレックス・ゴードンが21得点5リバウンド7アシスト、トーマス・ハウが19得点6リバウンド2スティール、ザイビアン・リーが17得点を記録するも一歩及ばなかった。

この勝利は、アイオワ大にとって1999年以来、実に27年ぶりとなる3回戦“スウィート16”への切符となった。奇しくも1999年に同校を3回戦に導いたメンバーの一人が、J.R.コック氏だ。そして今日、アイオワ大のコートに立っていたのは、J.R.氏の息子であるクーパー・コック。クーパーはこの大一番で4本の3ポイントシュートを成功させ、12得点をマーク。父が歴史を作った1999年以来、一度も届かなかった“スウィート16”の舞台へ、今度は息子がチームを押し上げた。アイオワ大は27日（同26日）に、トヨタ・センターで第4シードのネブラスカ大学と対戦する。

■試合結果



アイオワ大学 73－72フロリダ大学



IOWA｜33｜40｜＝73



F L A ｜31｜41｜＝72





【動画】激戦となったアイオワ大学vsフロリダ大学のハイライト！