¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î5Ê¬¡ª²¼½àÈ÷ºÑ¤ß¤Î¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡×¤Çºî¤ëÍÎÉ÷Æù¤¸¤ã¤¬
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¥ì¥ó¥Á¥ó¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç»þÃ»¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡ÖÍÎÉ÷Æù¤¸¤ã¤¬¡×
Âç¿Í¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¿©ºà¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡£¤¤¤¶ÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤È¡¢Èé¤ò¤à¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ê²ÃÇ®ÉÔÂ¤Ç¹Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤Ç¤¹¤¬»öÁ°¤Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»þÃ»¤Ç¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÎÁÍý¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Ë¤âºî¤ê¤¿¤¤¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▷郄»³¤«¤Å¤¨¤µ¤ó
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸úÎ¨Åª¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤ò»¨»ï¤ä½ñÀÒ¤ÇÄó°Æ¡£¼«¿È¤âÆü¾ïÅª¤ËÌîºÚ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò¤Î¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë¤Èºî¤êÊý¡Û
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â1ÂÞ¡Ê4¡Á5¸Ä¡¦Ìó600g¡Ë¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ»Í¤Ä³ä¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¤ÆÄ¾·Â24cm¤ÎÂÑÇ®»®¤ËÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600W¤Ç9Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤º¤·¤ÆÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¡¢¼ê¤ÇÈé¤ò¤à¤¯¡£
¢¨¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿ÌîºÚ¤ÏÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¡¢¿å¤±¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¼¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢3¡Á4Æü°ÊÆâ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÍÎÉ÷Æù¤¸¤ã¤¬
¶Ì¤Í¤®¤òßÖ¤á¤¿¤é¡¢ºàÎÁ¤ò°ìµ¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¤ë¤À¤±¡ª
Ìó10Ê¬¤Ç´°À®¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¥ì¥ó¥Á¥ó¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë...200g
¥Ù¡¼¥³¥ó...4Ëç¡ÊÌó60g¡Ë
¶Ì¤Í¤®...1/2¸Ä
¤µ¤ä¤¤¤ó¤²¤ó...50g
¢£A
ø¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê2ÇÜÇ»½Ì¡Ë...Âç¤µ¤¸4
ø¿å...2¥«¥Ã¥×
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¶Ì¤Í¤®¤Ï1cmÉý¤Î¤¯¤··Á¤Ë¡¢¤¤¤ó¤²¤ó¤Ï4cmÄ¹¤µ¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï4cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥Æé¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¥ì¥ó¥Á¥ó¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¤¤¤ó¤²¤ó¡¢A¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÌó5Ê¬¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤ÆÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬192kcal¡¿±öÊ¬2.7g¡Ë
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿郄»³¤«¤Å¤¨¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¤¤¤¤¢¤¤¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤
¡¡