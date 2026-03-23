目黒蓮が自身のInstagramを更新し、「キリンビール 晴れ風」（以下「晴れ風」）にまつわる思いとともにCMオフショットを公開した。

【写真】目黒蓮「晴れ風」オフショット／【動画】海外での挑戦への素直な思いを語る姿 他

■目黒蓮、新しくなる「晴れ風」への思いを明かす

目黒は投稿で、「去年のある日に、晴れ風、リニューアルするんですと言われて その時に自分は、え？変わっちゃうのって寂しい気持ちになりました」と率直な思いを告白。

一方で、「新しくして、正解でした！笑」と、新しい味わいを絶賛。「どっちも好きなんだけど 新しくなった意味がわかりました」「どう変わったのか、新しくした想いを味わって欲しいです」と呼びかけ、3月31日発売であることも伝えている。

■白シャツ×デニムの爽やかな装いを披露

公開された写真では、目黒が白シャツにワイドデニムを合わせたラフな装いで登場。鮮やかなブルーの壁の前で「晴れ風」の缶を手に笑顔を見せたり、テーブルに座ってグラスへ注いだり、グラスを高く掲げたり、目を閉じてじっくり味わったりと、様々な表情を披露している。

撮影用のマイクが写り込んだカットもあり、現場の空気感が伝わるオフショットとなっている。

■海外でのあらたな挑戦への素直な思いを語る「晴れ風 新しくなる篇」

「晴れ風」のブランド初となるフルリニューアルに伴い、目黒が出演する新WebCM「晴れ風 新しくなる篇」30秒版と60秒版が公開。

海外であらたな挑戦をすることを決めた目黒が、ブランド初のフルリニューアルを迎えた「晴れ風」と自身の心境を重ね合わせ、台本なしで素直な思いを語っている。

不安のなかで葛藤する本音を漏らしつつも、「もっといい景色を見せたい」という思いを込め、最後は「新しくなる！」という言葉とともに力強く決意を表明。この春、あらたな一歩を踏み出すすべての人の背中をそっと押すCMとなっている。

SNSでは「挑戦し続けるめめがだいすき」「めめの言葉って素敵だなぁ」「どの写真もかっこいい」「かっこよくて惚れ惚れしちゃう」「ワクワク顔でビール注いでてかわいい」「ほんとにいい表情」「ビジュが神ってる」「爽やか」「めめの白シャツ×デニム最強」といった声が寄せられている。

■目黒蓮「晴れ風」過去オフショット

Snow Man

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